Poliana Rocha se manifesta após Zé Felipe chorar em show: 'Muito'

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha mandou um recado especial após o filho chorar durante show em Portugal em meio ao término com Virginia

O cantor Zé Felipe se emocionou bastante durante um show realizado em Portugal na noite de quarta-feira, 28. O artista, que recebeu o carinho do público presente no local, não conseguiu segurar as lágrimas em diversos momentos da apresentação.

A emoção de Zé Felipe, inclusive, foi compartilhada por Virginia Fonseca, agora ex-esposa do cantor, por meio de suas redes sociais. No registro, é possível notar que ele fica com a voz embargada e chega até a interromper a canção.

Após um dos vídeos viralizar, Poliana Rocha, mãe do famoso, se manifestou e mandou um recado carinhoso ao filho. Em seu perfil oficial, a esposa do cantor Leonardo repostou o registro de Zé Felipe emocionado e escreveu: " Você é muito especial para todos e para Deus! ".

Na sequência, Poliana publicou uma foto do herdeiro emocionado em cima do palco e o marcou com um coração. Vale lembrar que, até o momento, a influenciadora digital não comentou nada a respeito do término entre Zé Felipe e Virginia Fonseca.

O fim do casamento de cinco anos foi anunciado pelo ex-casal na noite de terça-feira, 27, pegando a todos de surpresa. No texto, Virginia e Zé Felipe explicaram que decidiram seguir juntos como amigos. Os dois ainda reforçaram que o carinho e respeito entre eles não mudará.

Poliana Rocha manda recado para Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a presença de muitas pessoas na mansão deles, como amigos e funcionários, também teria influenciado para o esfriamento do relacionamento. A falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

