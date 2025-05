Virginia mostra look para curtir o show do ex, Zé Felipe, em meio ao término

A influencer Virginia Fonseca surge toda produzida para assistir ao show do ex-marido, o cantor Zé Felipe, em Portugal; os dois anunciaram o fim do casamento nesta terça-feira, 27

Nesta quarta-feira, 28, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma série de fotos suas toda produzida para curtir o show do ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 27, em Coimbra, Portugal . Isso porque, em meio ao anúncio do fim do casamento deles, feito nesta terça-feira, 27, ele irá se apresentar no Festival Queima das Fitas. Diante disso, a loira decidiu mostrar o look escolhido para a ocasião:

"Pronta para o show do Zé Felipe aqui em Coimbra", escreveu na legenda da publicação, ilustrada por fotos dela usando um vestido branco com decote. De acessórios, ela escolheu uma bolsa vermelha, anéis e colares.

Confira, abaixo, os registros:

Preparação para o show

Mais cedo, Virginia apareceu nos stories de seu perfil no Instagram se preparando para o show do ex-marido, o cantor Zé Felipe em Portugal. Na ocasião, ela mostrou os bastidores no hotel.

"Ja já começo a me arrumar para o show de hoje!!! Vai ser incrível e abençoado", escreveu Virginia, de maneira animada, ao publicar uma selfie sua. Em outra imagem, ela mostrou o jantar que escolheu para ir alimentada ao evento. Confira!

Após anunciarem a separação, na noite desta terça-feira, 27, o ex-casal tem demonstrado que seguem em sintonia em termos profissionais e familiares. Isso porque, durante os quatro anos de união, eles são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo de sete meses.

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, escreveram no comunidado.

