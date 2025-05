7 fatos que já sabemos sobre a separação de Virginia e Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27; saiba a razão do término, se é marketing e como fica a divisão de bens

A influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o cantor Zé Felipe, de 27 anos, pegaram os fãs de surpresa na noite da última terça-feira, 27, ao anunciarem, por meio de uma publicação nas redes sociais, o fim do casamento . Os dois, que acumulam mais de 80 milhões de seguidores em suas contas oficiais, se casaram em março de 2021 - cerca de nove meses após iniciarem o relacionamento.

Pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo de sete meses, o ex-casal compartilha com os seguidores, principalmente, o dia a dia ao lado dos filhos. Vale lembrar que, há poucas semanas, o nome do casal repercutiu negativamente após Virginia ser convocada a depor na investigação da CPI das Bets. Confira 7 fatos sobre o fim do casal:

1 - O anúncio

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento por meio de uma publicação feita no perfil oficial dos dois no Instagram na noite da última terça-feira, 27. O comunicado foi feito enquanto os dois estavam em Coimbra, Portugal, para o show do cantor, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 28 . As crianças, por sua vez, ficaram na fazenda com os avós.

Na mensagem, os dois afirmaram que não são mais um casal, mas que seguem unidos em prol dos filhos. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

2 - Primeira declaração como ex-casal

No primeiro post após o anúncio do fim do casamento, nesta quarta-feira, 28, Virginia e Zé Felipe não conseguiram conter as lágrimas. Em vídeo, publicado nos stories do Instagram da influencer, antes do show do cantor em Portugal eles contaram aos fãs como tomaram a decisão e como pretendem seguir daqui para frente.

"Mostramos ontem pra vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só quis acabar da melhor forma possível. Antes de dar alguma briga, sabe? A gente não quis dar brecha pra um sair um odiando o outro, pra um sair brigando com o outro, porque foi um momento maravilhoso que a gente viveu juntos, foi um dos melhores momentos da minha vida."

"A gente construiu uma família, né? Três filhos abençoados, lindos, saudáveis, e eu acho que tudo é por eles. Então, é melhor a gente deixar assim e ter uma amizade, ter um respeito. No português, mais claro, a gente não tá beijando e... Mas, de resto, a amizade continua, a parceria continua, o carinho continua, tudo continua", disse.

Com as vozes embargadas, eles prosseguiram:"Por favor, não esperem confusão. Briga, não espera que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa e saindo louco com as roupas, enfim, saindo da casa... Não tem inimigo aqui, velho, até porque tudo que a gente construiu foi junto. E a gente vai continuar uma família. É isso. Pelos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu foi tudo muito especial."

3 - Não é marketing

Na manhã desta quarta-feira, 28, Virginia reforçou, por meio dos stories, e ao lado de Zé Felipe, que o anúncio do fim do casamento é real, e não, uma estratégia de marketing .

"Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra".

"A gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro, sair brigando com o outro. No português mais claro, a gente só não tá beijando e 'nã nã nã'. Mas a amizade continua", disse. Segundo os dois, eles "choraram a noite inteira" após tomarem a decisão.

"Foram momentos maravilhosos que vivemos juntos, a gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos e saudáveis. Não esperem brigas", comentou Zé Felipe.

4 - Mãe de Virginia afirma que não sabia da decisão

Após o anúncio do fim do casamento, a mãe da influencer, Margareth Pimenta Serrão, se pronunciou sobre o assunto: "Deus, hoje eu quero te agradecer pela minha vida e pela vida da minha família. Quero te pedir proteção e direção para que eu entenda qual o melhor caminho. Fortaleça a minha fé e me livre de todo mal. Amém!", dizia a mensagem.

Na ocasião, ela revelou que não havia sido informada sobre a decisão: "Eu fui pega de surpresa, tanto quanto vocês. Eu amo o Zé Felipe. O Zé Felipe foi um excelente marido, é um excelente pai, um excelente genro, eu amo o Zé Felipe. Eu soube na hora que vocês souberam. Eu não sabia que isso ia acontecer, não", ressaltou.

5 - Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

Virginia deu indício de que o casamento com Zé Felipe não ia bem antes do anúncio oficial. Isso porque ela demonstrou que não havia conversado com o ex-marido.

Com show de Zé Felipe em Portugal, um dia antes, ela foi questionada sobre a cidade em que Zé chegaria no país, mas a influencer não sabia: “Acho que ele vai chegar e vai para Coimbra, porque tem show em Coimbra. Amanhã vou para Coimbra… Ele não chega direto em Coimbra. Não sei onde ele chega, se é em Lisboa ou em Porto, mas a gente vai se encontrar em Coimbra”, disse na ocasião.

6 - Motivação do fim do casamento

Segundo fontes do Portal Leo Dias, o casamento de Virginia e Zé Felipe chegou ao fim porque a relação esfriou diante do distanciamento emocional .

Vale lembrar que eles já contaram que o cantor dormiu no sofá por cerca de seis dias e tiveram uma separação relâmpago. Fontes ainda declaram que houve tentativas de reconciliação dos dois, mas diante da rotina intensa de trabalho de ambos , o distanciamento intensificou.

7 - Divisão de bens

Na época em que os dois oficializaram a união, Virginia contou como ficaria a divisão de bens do casal e disse que eles fizeram um acordo pré-nupcial de comunhão parcial de bens.

"Tudo o que construirmos após o casamento, é dos dois... O que já era dele, continua sendo só dele e o que era meu, continua sendo só meu", explicou.

"Eu tenho o meu trabalho e eu tenho o meu dinheiro, o Zé Felipe tem o trabalho dele, tem o dinheiro dele. Na nossa conta, fica dinheiro dele e o meu dinheiro, mas se for parar para analisar, é meu e dele tudo porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens. Tudo que a gente construir é nosso", detalhou.

Em entrevista ao portal Quem, o advogado Daniel Blanck explicou que todos os bens adquiridos por eles durante o casamento são dos dois. "Dessa forma, na hora do divórcio, esses bens serão divididos igualmente entre eles, ou seja, cada um terá direito a 50% do que foi comprado ou conquistado enquanto estavam casados. No entanto, os bens que cada um já possuía antes do casamento não entram nessa divisão", disse.

