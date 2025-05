Poliana Rocha curte vídeo sobre separação de Virginia e Zé Felipe: 'Fama'

Ao ver vídeo falando sobre fama, exposição e dinheiro sobre a separação de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha curte a publicação

A mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, reagiu ao ver um vídeo sobre a separação do filho e de Virginia Fonseca, Virginia Fonseca. Na rede social, a esposa do cantor Leonardo viu a influenciadora Glau Borges opinando sobre o término e acabou deixando um like no post.

Em sua narrativa, a influencer questionou sobre a situação. "Para que tanta fama, tanta exposição, tanto dinheiro, se no final você corre o risco de quebrar exatamente o que era o motivo pra isso tudo? A sua família", disse.

Ainda no vídeo, ela falou sobre ter que preservar algumas coisas, mesmo que elas possam render likes na rede social. Glau ainda comentou sobre muitas pessoas estarem dentro da casa de um casal. “Cuidado com o tanto de gente que entra na sua casa, não é sobre ter muita gente por perto, é sobre ter realmente quem importa", pontuou.

É bom lembrar que, segundo fontes próximas deles disseram ao portal Leo Dias, o motivo do término teria sido isso: a falta de tempo só para eles e sozinhos. Com uma rotina agitada de trabalho e sempre acompanhado, o casal teria tido o esfriamento da relação

Em uma entrevista para o Hugo Gloss, Virginia Fonseca falou sobre ter que conhecer melhor Zé Felipe. Ainda nesta quarta-feira, 28, ela deu o que falar ao surgir curtindo o show do ex-marido em Portugal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.