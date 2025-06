Pai de Juliana Marins comove com carta de despedida após morte da filha: 'Custo acreditar''

Após a confirmação da morte de Juliana Marins, o pai da jovem, Manoel Marins, usou as reds sociais para compartilhar um texto emocionante

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após quatro dias de buscas. Ela desapareceu após cair de uma altura de 300 metros durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Após a confirmação da notícia, o pai da jovem, Manoel Marins, usou as reds sociais para compartilhar um texto emocionante.

Na publicação,ele adicionou uma foto da família . "Custo a acreditar que esses momentos não mais se repetirão", lamentou. Na legenda, adicionou: "Ah, Juju, minha linda, meu tesouro, minha filha, meu amor. Você sempre foi muito especial. Sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente. Sempre preocupada comigo e com a Estela. Dizia que iria cuidar de nós na nossa velhice, embora eu lhe dissesse que isso não era necessário, que você deveria viver a sua vida", ele iniciou.

Em seguida, ele relembrou a vontade da filha de realizar um mochilão. "No início deste ano nos disse que faria esse mochilão agora enquanto era jovem e nós te apoiamos. Quando lhe perguntei se queria que lhe dessemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: jamais. E assim você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho. E como você estava feliz realizando esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade".

"Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração. Fica a sua presença em nossa casa, no seu quarto, no seu lugar preferido no sofá da sala. Fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo. E, especialmente, no meu coração , no da sua mãe e no da sua irmã", continuou.

E finalizou: "Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito. E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele vôo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário. Lá no céu, o bom Deus há de nos proporcionar isso. Daqueles que sempre te amaram: papi, mami e Mari".

Post do pai de Juliana Marins no Instagram

Quem era Juliana Marins?

Natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Juliana Marins embarcou para um mochilão pela Ásia em fevereiro. Durante a viagem, ela passou por países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela também atuava profissionalmente como dançarina de pole dance.

