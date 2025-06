Juliana Marins fez homenagem para a família antes de morrer em vulcão

Antes de sua morte em vulcão, Juliana Marins fez homenagem tocante para a família: ‘Liguei para eles chorando'

A jovem Juliana Marins comoveu os brasileiros nesta semana ao cair durante uma trilha ao redor de um vulcão. Nesta terça-feira, 24, ela foi encontrada morta após a equipe de resgate conseguir chegar até o ponto onde ela estava. Com isso, um post dela para a família veio à tona.

Algumas semanas antes de sua morte, Juliana fez uma homenagem tocante para a família. A jovem compartilhou uma foto com os pais em uma paisagem natural e falou sobre a emoção ao conversar com eles.

"Hoje liguei pra eles chorando de saudade. terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família.

ah, e claro que minha irmã teve que sair no início da conversa porque ela tinha que entrar numa reunião", disse ela em um dos seus últimos posts em vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por juliana marins (@ajulianamarins)

A morte de Juliana Marins

Após quatro dias de busca, a brasileira Juliana Marinsfoi resgatada sem vida no penhasco em que caiu na Indonésia. A jovem, de 26 anos, desapareceu nos últimos dias após cair de um altura de 300 metros.

A moça estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, quando tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até então.

O perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani havia informado, nesta segunda-feira, 23, que socorristas tinham avistado a brasileira 500 metros penhasco abaixo. As buscas por ela estavam lerdas por conta do mal tempo.

Nesta terça-feira, 24, o perfil da família deu a triste notícia de que Juliana Marins foi encontrada morta. "Hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", avisaram.

Leia também: Juliana Marins: Famosos lamentam morte de brasileira que caiu em vulcão na Indonésia