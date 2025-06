Juliana Marins: vídeo mostra últimos momentos de brasileira antes de queda em vulcão

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Ela caiu de uma altura de 300 metros e ficou presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso. No último domingo, 22, a turista italiana Federica Matricardi compartilhou com o Fantástico, da Globo, imagens da brasileira no local.

No vídeo, as duas aparecem após completar a primeira parte da trilha ao cume e se mostram frustradas com a neblina no local. "Nós fizemos o passeio pela vista. Então, estou feliz", disse Juliana na gravação.

A italina ainda contou como conheceu a brasileira. "Conheci Juliana no dia anterior ao passeio. Ambas estávamos viajando sozinhas. Fizemos todo o caminho até o topo. Foi muito difícil. Subimos uns 1.500 metros", disse Federica. Ainda segundo a italiana, Juliana estava logo atrás com o guia antes da queda.

Quem era Juliana Marins?

Natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Juliana Marins estava realizando um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Durante a viagem, ela passou por países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela também atuava profissionalmente como dançarina de pole dance.

O anúncio da morte de Juliana Marins

A notícia foi compartilhada por meio de um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz o texto.

Leia também: Juliana Marins fez homenagem para a família antes de morrer em vulcão