Juliana Marins: Pai viajou para Indonésia horas antes da morte ser confirmada

Pai de Juliana Marins embarcou rumo à Indonésia para acompanhar de perto o resgate da filha; brasileira foi encontrada sem vida

A brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida nesta terça-feira, 24, na Indonésia, após quatro dias de buscas. A jovem, de apenas 26 anos, desapareceu após cair de uma altura de 300 metros enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok.

A notícia da morte de Juliana foi confirmada pela família por meio das redes sociais. " Hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu ", informaram através de uma publicação.

Horas antes do corpo da brasileira ser encontrado, o pai da jovem, Manoel Marins, chegou a embarcar rumo à Indonésia para acompanhar de perto as buscas pela filha. Ainda na manhã desta terça-feira, 24, em suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo informando ao público que estava entrando no avião.

"Estamos embarcando agora para Bali, prestes a entrar no avião. São praticamente 10 horas de voo daqui até lá. Quero pedir que vocês sigam orando pelo resgate da Juliana, que ela esteja bem e possa voltar conosco para o Brasil. Sã e salva. Obrigado por tudo", declarou o pai de Juliana Marins.

Famosos como Eliana, Douglas Silva, Tata Werneck e Babu Santana se mobilizaram durante o fim de semana e usaram as redes sociais para ajudar na divulgação do caso, além de pedirem por mais agilidade no resgate.





Pai de Juliana Marins viajou para Indonésia

Veja o comunicado da família de Juliana Marins na íntegra:

" Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido ", diz o texto publicado por familiares.

