Corpo de Juliana Marins segue em montanha; saiba quando e como será retirado

Juliana Marins, 26, foi encontrada morta após cair em encosta na Indonésia. Governo local revelou detalhes sobre a retirada do corpo

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, após cair de uma altura de 300 metros e ficar presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso. Agora, informações sobre a retirada do corpo foram reveladas pelo governo local.

De acordo com informações do portal g1, o governo informou durante uma coletiva de imprensa que um socorrista voluntário conseguiu chegar a uma profundidade de 600 metros e encontrou a jovem já sem vida. Além disso, sete pessoas estão campadas em dois pontos: 3 a 400 metros e mais 4 a 600 metros de profundidade.

Ainda segundo as autoridades da equipe de Busca e Salvamento em Acidentes e Desastres, o resgate só será realizado às 6h de quarta-feira, 25, no horário local (20h no horário de Brasília), devido ao mau tempo e à visibilidade extremamente limitada. A vítima será içada e transportada em uma maca até o posto de Sembalun. De lá, o corpo será levado em uma aeronave até o hospital Bayangkara, ainda conforme noticiou o portal.

Vídeo mostra últimos momentos de brasileira antes da queda em vulcão

No último domingo, 22, a turista italiana Federica Matricardi compartilhou com o Fantástico, da Globo, imagens da brasileira no local. No vídeo, as duas aparecem após completar a primeira parte da trilha ao cume e se mostram frustradas com a neblina no local. "Nós fizemos o passeio pela vista. Então, estou feliz", disse Juliana na gravação.

A italina ainda contou como conheceu a brasileira. "Conheci Juliana no dia anterior ao passeio. Ambas estávamos viajando sozinhas. Fizemos todo o caminho até o topo. Foi muito difícil. Subimos uns 1.500 metros", disse Federica. Ainda segundo a italiana, Juliana estava logo atrás com o guia antes da queda. Veja o vídeo.

