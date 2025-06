Morre Juliana Marins, brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

Após quatro dias de busca, Juliana Marins é encontrada morta e família da brasileira emite nota dando a notícia triste; veja

Após quatro dias de busca, a brasileira Juliana Marins foi resgatada sem vida no penhasco em que caiu na Indonésia . A jovem, de 26 anos, desapareceu nos últimos dias após cair de um altura de 300 metros.

A moça estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, quando tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até então.

O perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani havia informado, nesta segunda-feira, 23, que socorristas tinham avistado a brasileira 500 metros penhasco abaixo. As buscas por ela estavam lerdas por conta do mal tempo.

Nesta terça-feira, 24, o perfil da família deu a triste notícia de que Juliana Marins foi encontrada morta. "Hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu" , avisaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @resgatejulianamarins

Famosos se mobilizaram após brasileira desaparecer em vulcão na Indonésia

O nome de Juliana Marins ficou entre os assuntos mais comentados da web no último fim de semana após a jovem, de 26 anos, desaparecer na Indonésia. A brasileira caiu de uma altura de 300 metros enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok.

Desde seu desaparecimento, a família tem pressionado autoridades e está em busca de conseguir reforço para encontrar Juliana. Diversos famosos também se mobilizaram com o caso e usaram as redes sociais para ajudarem na divulgação, além de pedirem por mais agilidade no resgate.

A apresentadora Eliana compartilhou em seu perfil oficial um apelo por ajuda: " Sigam e repassem. Ela e sua família precisam de nós. São mais de 50 horas aguardando o resgate ", diz a postagem. Tata Werneck também publicou o caso e pediu para que os seguidores postassem a informação.