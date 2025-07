Os amigos que estiveram ao lado de Preta Gil durante batalha contra o câncer

Entre visitas, cuidados emocionais e presença constante, grupo de amizades de Preta Gil esteve ao seu lado na fase mais desafiadora

Preta Gil contou com uma rede de apoio fiel composta por amigos e familiares durante todo o seu longo tratamento contra o câncer. Um dos principais companheiros foi o apresentador e influenciador Gominho, que chegou a se desligar de compromissos no Brasil para acompanhar de perto a amiga nos Estados Unidos.

Ele nunca deixou de postar registros mostrando carinho e presença constante, emocionando seguidores. Sua última visita a Preta Gil aconteceu em junho deste ano, quando o apresentador esteve em Washington.

Carolina Dieckmmann

A atriz Carolina Dieckmmann também se destacou, viajando para os EUA assim que soube do agravamento do estado de saúde de Preta e permanecendo ao seu lado até os dias finais, em gestos que ela mesma definiu como "o maior presente do mundo".

Duh Marinho

O cantor Duh Marinho também esteve nos EUA nos últimos meses e publicou recentemente fotos analógicas da amiga com o grupo, usando a legenda "a gente numa só estrada é bem mais forte".

Malu Barbosa

A empresária Malu Barbosa, sócia de Preta na Music2Mynd, a acompanhou em consultas mesmo grávida e trouxe mensagens emocionadas de perseverança. Ela se despediu de Preta Gil no dia 10 de julho, quando deixou os EUA para retornar ao Brasil.

Ju de Paulla

A DJ Ju de Paulla, presente em momentos descontraídos com Preta e sua neta, Sol de Maria, mostrou os laços profundos que as duas possuem. Ela também esteve com a cantora nos EUA durante o tratamento experimental contra o câncer e estava prestes a retornar ao Brasil junto com Preta Gil quando ela foi à óbito.

Francisco Gil

O filho de Preta, Francisco Gil, também foi um apoio indispensável, estando ao lado da mãe em todas as etapas do tratamento. Discreto, ele marcou presença constante, demonstrando um elo familiar inquebrável.

Outros amigos que estiveram com Preta Gil

Complementam essa corrente de afeto a maquiadora Soraya Rocha, que ajudou a cantora a manter a autoestima nos dias difíceis, e a produtora Julia Sampaio, que enfatizou o poder da positividade durante a jornada.

A atriz Fernanda Paes Leme também fez visitas, assim como a cantora Ivete Sangalo, que expressou seu apoio em mensagens homenageando Preta em shows, além de outras celebridades como Cláudia Raia, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que estiveram presentes nos EUA recentemente.

A morte de Preta Gil

Ela faleceu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, vítima de complicações decorrentes de um câncer no intestino (câncer de cólon/metástase), diagnosticado em janeiro de 2023. Estava em tratamento experimental nos Estados Unidos quando seu estado de saúde se agravou, levando ao falecimento.

