Carolina Dieckmmann mostra vídeo com Preta Gil: 'Canta o amor'

Após passar últimos dias com Preta Gil, Carolina Dieckmmann mostra vídeo especial que recebeu da cantora; veja o registro cheio de amor

A atriz Carolina Dieckmmann postou um vídeo que recebeu da cantora Preta Gil em seu último aniversário. Nesta terça-feira, 22, dois dias após a morte da amiga, que lutava contra um câncer desde 2023, a loira relembrou o registro especial e desabafou.

No vídeo, elas apareceram juntas e compartilhando muito carinho. Amigas há mais de 25, as famosas surgiram sorridentes e curtindo o sentimento tão puro que dividiam.

"Vão ser tantos "eu te amo" (...) esse é um trecho de um vídeo que a preta postou no meu aniversário do ano passado... achei tão lindo ela escolher me ouvir cantar pra ela do que botar uma música qualquer... quando a gente canta o amor, canta pra todos que amamos. todas as vezes que eu digo "eu te amo" tem ela. AMAR une todos os amores. Preta, você merece TODAS as homenagens", disse a intérprete de Leila de Vale Tudo, novela das nove da Globo.

É bom lembrar que Carolina Dieckmmann passou os últimos dias ao lado de Preta Gil. A atriz acompanhou os últimos dias de vida da herdeira de Gilberto Gil. Nesta segunda-feira, 21, a loira foi fotografada no aeroporto de volta ao Brasil.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!