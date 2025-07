Preta Gil surge em fotos com amigos nos EUA durante tratamento contra o câncer

Um dos amigos de Preta Gil dividiu novas fotos da cantora nos EUA ao lado de seu grupo de apoio: 'A gente numa só estrada é bem mais forte'

Amigo de Preta Gil, Duh Marinho usou as redes sociais na última quinta-feira, 17, para compartilhar com o público alguns registros da cantora nos Estados Unidos. A filha de Gilberto Gil está fora do país desde maio, realizando um tratamento experimental contra o câncer.

Preta, que sempre esteve rodeada de seus amigos, tem contado com o apoio e companhia de alguns deles durante esta nova etapa de sua saúde. Nas imagens publicadas por Duh Marinho, é possível notar a presença de Gominho, Malu Barbosa e Ju de Paulla.

" A gente numa só estrada é bem mais forte ", escreveu o artista na legenda da postagem. Vale lembrar que, recentemente, Gominho e Malu Barbosa retornaram ao Brasil após passarem um período em Washington com Preta.

Enquanto o apresentador voltou para cumprir compromissos profissionais, Malu, que está na reta final da gravidez, retornou para dar à luz sua primeira filha. Antes de embarcar no avião, ela publicou uma bela declaração a amiga, ressaltando que, apesar da distância, as duas continuarão juntas em pensamento.

"Hoje estou deixando meu coração aqui em Washington e indo cuidar do meu novo papel: Ser MÃE! Estou indo construir meu ninho e esperar a chegada da minha filha. A distância já dói, mas nenhum momento vou deixar de estar com Preta Gil e ela também vai estar comigo! Até porque essa neném é um sonho nosso!", declarou a amiga da cantora em um trecho.

Veja as fotos de Preta Gil com os amigos:

Duh Marinho e Preta Gil - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duh Marinho (@duhmarinho)

Regina Casé manda mensagem carinhosa para Preta Gil

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na noite de sábado, 12, para compartilhar uma foto especial ao lado de Regina Casé. A artista, que está tratando um câncer em Washington, nos Estados Unidos, comentou sobre a alegria que sente toda vez que recebe uma visita da atriz e apresentadora.

Na imagem, Preta aparece deitada em uma cama de um hospital enquanto recebe um abraço carinhoso de Regina Casé. " Te amo, toda vez que você vem me visitar me sinto reenergizada! ", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda da imagem.

A apresentadora, por sua vez, repostou a publicação em seu perfil e aproveitou para deixar uma mensagem para lá de especial a grande amiga: " Ah, minha Pretinha… se eu pudesse, eu me teletransportava para aí agora! É um amor… uma comunhão tão grande, tão profunda… ", declarou Regina Casé.

