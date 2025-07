Preta Gil ganha declaração emocionante da amiga: 'A distância já dói'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Malu Barbosa passou um período nos EUA ao lado da cantora, que está em tratamento contra o câncer

Preta Gil foi surpreendida com uma bela declaração de Malu Barbosa, uma de suas melhores amigas, nesta quinta-feira, 10. A empresária, que passou um período nos Estados Unidos ao lado da cantora, revelou que está retornando ao Brasil para o nascimento da filha.

Em suas redes sociais, Malu publicou uma sequência de registros ao lado de Preta e destacou que já está sentindo falta da amiga. A empresária ainda ressaltou que, apesar da distância, as duas continuarão juntas em pensamento.

"Hoje estou deixando meu coração aqui em Washington e indo cuidar do meu novo papel: Ser MÃE! Estou indo construir meu ninho e esperar a chegada da minha filha. A distância já dói, mas nenhum momento vou deixar de estar com Preta Gil e ela também vai estar comigo! Até porque essa neném é um sonho nosso!", iniciou a amiga da cantora.

"Estivemos juntas em tantos momentos importantes que nem a distância vai fazer ser diferente. Vamos passar por isso juntas! Amo você Preta Gil… nem sei como consegui entrar no avião hoje! Ju de Paula, você é muito guerreira e estarei com você sempre! Até já!", completou.

Malu Barbosa e Ju de Paula fazem parte do grupo de apoio de Preta Gil. As duas viajaram para Washington, nos Estados Unidos, para acompanhar a cantora durante a nova etapa de seu tratamento contra o câncer, iniciado em junho.

Além das duas amigas, Preta também recebeu a visita do apresentador Gominho, seu fiel escudeiro. O comunicador aproveitou alguns dias de folga do trabalho no Brasil e desembarcou nos EUA para fazer companhia a artista e matar um pouco da saudade.

Quais são os próximos passos do tratamento de Preta Gil?

Recentemente, a empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre os próximos passos do tratamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames.

"Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo", ela contou. E completou: "E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento".

