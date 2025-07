Gominho explica por que ficou pouco tempo com Preta Gil nos EUA

Fiel escudeiro de Preta Gil, Gominho passou poucos dias nos EUA ao lado da cantora, que está em tratamento contra o câncer

O apresentador Gominho usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 2, para contar aos seguidores que já está retornando ao Brasil. O artista desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, no final do último mês, para passar alguns dias ao lado de Preta Gil.

A cantora viajou para fora do país em maio deste ano para iniciar um novo tratamento contra o câncer. Gominho, fiel escudeiro de Preta, só conseguiu visitá-la após quase dois meses devido a compromissos de trabalho. Atualmente, ele apresenta um programa no Multishow.

Em seu perfil oficial, Gominho explicou que precisou retornar ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. O apresentador ainda contou que, apesar de ter passado poucos dias ao lado da amiga, conseguiu amenizar a saudade que estava sentindo dela.

"Estou saindo aqui de Washington e estou indo para o aeroporto para ir para Nova York, porque meu voo sai de Nova York, para voltar para o Brasil. [Foi] pouco tempo, mas foi a folga que consegui ter. [Agora], voltar para trabalhar. Mas foi tão bom ter visto a Preta, estava morrendo de saudades ", iniciou ele, revelando que, em breve, retornará aos EUA.

"Esses tempos todos que temos passado juntos... aí ela veio para cá e eu trabalhando no Brasil, me deu uma saudade! Foi tão bom abraçar ela, ficar esses dias com ela. Vou voltar já. Logo logo já volto, graças a Deus, para ficar mais tempo com ela", completou Gominho.

Gominho visitou Preta Gil nos EUA - Reprodução/Instagram

Quais são próximos passos do tratamento de Preta Gil?

Recentemente, a empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre os próximos passos do trtamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames.

"Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo", ela contou. E completou: "E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento".

Leia também: Preta Gil compartilha momento especial durante tratamento contra o câncer nos EUA