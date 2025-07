No dia do velório de Preta Gil, Gretchen resgata vídeo especial e confessa: 'Profundamente'

A dançarina e cantora Gretchen usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para prestar uma homenagem para a cantora Preta Gil

A dançarina e cantora Gretchen usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para prestar uma homenagem para a cantora Preta Gil. A artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer, não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na publicação, Gretchen compartilhou um vídeo em que Preta Gil conta que, na infância, queria fazer shows em casa. "Minha avó ainda me deu um maiô de oncinha quando eu tinha uns três anos. Imagina: eu colocava o maiô da Gretchen e fazia o piri piri", relembrou Preta.

E Gretchen refletiu sobre a fala da cantora. "Imagina crescer sonhando em ser artista… e ter como referência ninguém menos que Rita Lee e… eu, Gretchen. Ouvir a Preta Gil contar que dançava ‘piripipi’ de maiô de oncinha, querendo ser a Gretchen, é emocionante".

E complementou: "Me sinto honrada, tocada e profundamente grata por ter feito parte da construção dos sonhos de uma mulher tão gigante como ela. É sobre inspirar e ser inspirada. É sobre legado. Obrigada, Pretaaaa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Velório de Preta Gil

O velório da cantora Preta Gil aconteceu nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, familiares e fãs. A cerimônia de despedida foi aberta ao público e recebeu uma grande fila de admiradores que foram se despedir da artista.

Entre os amigos famosos estavam Tiago Abravanel com seu marido, Fernando Poli, Taís Araujo e Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro. Veja as fotos aqui.

Em seguida, o corpo da artista será cremado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Leia também: Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor