Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor

A jornada dos oito filhos de Gilberto Gil revela talentos em música, gastronomia, artes visuais e produção cultural; saiba mais

Gilberto Gil é pai de oito filhos fruto de três casamentos, cada um marcado por histórias e trajetórias singulares que refletem a diversidade e talento dessa grande família da música. Conheça a grande família do veterano:

Nara de Aguiar Gil Moreira, nascida em Salvador em 22 de fevereiro de 1966, foi a primeira filha do cantor com sua ex-esposa Belina de Aguiar. Atriz e cantora, ela ganhou destaque ao interpretar o DJ Black Boy na série Armação Ilimitada da TV Globo.

Marília de Aguiar Gil Moreira chegou em 3 de fevereiro de 1967 e, hoje com quase sessenta anos, atua nos bastidores como diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Do segundo casamento, com Sandra Gadelha, nasceram Pedro Gadelha Gil Moreira em 17 de maio de 1970, Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974 e Maria Gadelha Gil Moreira em 13 de janeiro de 1976.

Pedro seguiu os passos do pai na música como baterista do grupo Egotrip, mas enfrentou tragédia ao falecer em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos. Preta Gil, hoje artista reconhecida por sua voz marcante, trajetória de ativismo e presença na televisão, lutava contra o câncer até seu falecimento em julho de 2025.

Maria, a filha mais reservada do ex-casal, atua nos bastidores da carreira do pai, especialmente na logística e na área musical.

Gilberto Gil é casado atualmente com Flora Gil

O terceiro casamento de Gilberto Gil foi com Flora Nair Giordano e resultou em mais três filhos. Bem Giordano Gil Moreira nasceu em 13 de janeiro de 1985 e se consolidou como músico e produtor musical.

Isabela Giordano Gil Moreira, conhecida como Bela Gil, nasceu em 3 de janeiro de 1988 e tornou-se referência em alimentação saudável como chef, apresentadora e autora de livros premiados. José Gil Giordano Gil Moreira, o filho caçula, chegou em 27 de agosto de 1991 e também seguiu a vocação musical como baterista da banda Gilsons, projeto colaborativo dos herdeiros de Gil para promover a nova geração da MPB.

Essa multiplicidade de perfis e talentos mostra o legado rico de Gilberto Gil, que ao longo das décadas viu sua família crescer unida não apenas pelo sangue, mas pela arte e engajamento social. Com netos e agora bisnetos, seus filhos continuam ecoando sua influência nas áreas da música, cultura e bem-estar, dando continuidade a uma história que transcende gerações.

