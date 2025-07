Preta Gil: Corpo da cantora será cremado após velório no Rio de Janeiro

A despedida de Preta Gil ocorrerá na sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; cremação foi um pedido da cantora

O corpo da cantora Preta Gil (1974-2025) será cremado logo após a cerimônia de despedida aberta ao público. O velório acontecerá na próxima sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h.

A assessoria da artista confirmou ao site 'Quem' que a cremação foi um pedido de Preta Gil à família. A segunda cerimônia, que ocorrerá no Crematório e Cemitério da Penitência, será reservada aos familiares e amigos próximos logo após o velório.

A filha de Gilberto Gil faleceu no último domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos. Preta estava fora do Brasil desde maio, quando viajou para iniciar um tratamento experimental contra o câncer no intestino.

Nos últimos dias, porém, o quadro de saúde da artista se agravou e ela foi a óbito. Com o velório confirmado na sexta-feira, 25, o corpo de Preta Gil deve chegar ao Brasil ainda na manhã de quinta-feira, 24.

Velório de Preta Gil acontecerá em data simbólica

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo, 20, no Dia do Amigo. Após a confirmação de que o velório será realizado na próxima sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a DJ Tamy destacou que a despedida ocorrerá em outra data simbólica: o Dia da Mulher Negra.

" A Preta Gil se foi no Dia do Amigo, e terá sua cerimônia de despedida no Dia da Mulher Negra. Isso tudo é muito significativo ". O comentário foi compartilhado por Malu Barbosa, amiga de Preta, na rede social, que concordou: "Verdade".

A homenagem do filho de Preta Gil

Filho único da cantora Preta Gil, Francisco Gil comoveu ao falar pela primeira vez sobre a morte da mãe. Na noite de terça-feira, 22, dois dias após perdê-la, ele fez um post emocionante sobre como foi a despedida deles.

Francisco falou que teve tempo de se despedir dela e que admira a coragem de sua mãe em lutar contra a doença. Além disso, ele destacou o amor que a mãe tinha pela vida e pelas pessoas queridas. Inclusive, o rapaz de 30 anos relembrou o que ouviu do avô, Gilberto Gil, após a morte da mãe; confira detalhes.

