Luana Piovani compartilha crítica a Dado Dolabella: 'A culpa é de quem?'

A atriz Luana Piovani repostou uma crítica direcionada ao ex-namorado, Dado Dolabella, após episódio do ator com Wanessa Camargo

A atriz Luana Piovani compartilhou um vídeo na segunda-feira, 25, com críticas voltadas a Dado Dolabella, seu ex-namorado. Nos últimos dias, o nome do ator ficou entre os assuntos mais comentados após uma suposta agressão envolvendo ele e a cantora Wanessa Camargo em um bar.

No registro repostado por Luana em seu perfil, a influenciadora Nyle Ferrari comenta sobre o episódio: " Para a surpresa de ninguém, Dado Dolabella se envolveu em mais um caso de agressão. Dado é vegano e em 2018 ele disse que no passado era desequilibrado porque comia carne e carne está ligada ao machismo. Agora que é vegano, a culpa é de quem? Do maço de alface? Do tofu? ".

Para quem não sabe, a atriz acusou Dado Dolabella de agressão em 2008. Na época, os dois viviam uma relação. Assim que o caso envolvendo o ator e Wanessa Camargo veio à tona, Luana Piovani usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto, ressaltando que tudo o que deveria falar, já foi comentado por ela no passado.

"Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para falar. Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas? E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre", declarou a loira, na ocasião.

Luana Piovani compartilha crítica a Dado Dolabella - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella?

Na última sexta-feira, 22, rumores de que Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella, seu ex-namorado, passaram a circular na web. Após a repercussão, em um depoimento nas redes sociais, a cantora confirmou que ele teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido.

Em sua mensagem, Wanessa disse que teve um momento infeliz entre Dado e o cantor Luan Pereira por causa de ciúmes. "Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

Dado Dolabella, por sua vez, negou qualquer agressão por parte dele. O ator afirmou que não agrediu a cantora, mas que a puxou porque não conhecia Luan e achou que o cantor iria beijá-la. "Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo”, iniciou ele.

“De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", detalhou.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Foto: Reprodução / Instagram

O que Luan Pereira disse sobre Dado Dolabella?

Luan Pereira usou as redes sociais na tarde de sábado, 23, para esclarecer os boatos de que teria sido agredido por Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa Camargo. No vídeo postado, o cantor confirmou que foi empurrado por Dado durante um encontro do elenco da 'Dança dos Famosos' no Rio de Janeiro.

"Tudo começou assim, after da dança dos famosos. Todo mundo dança com todo mundo, todo mundo se diverte com todo mundo, com o maior respeito do mundo, a amizade e tudo mais. Inclusive no after eu estava acompanhado, todo mundo viu isso. E o que aconteceu? Eu já tinha dançado muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, tudo e tal. Eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é a minha amiga do coração, eu amo ela e respeito toda hora, todo momento. É um costume muito do elenco dançar entre os bastidores e fazer os passos que aprendeu e tudo mais, tudo e tal. Paz, sempre paz", começou.

"Aí, fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei. Quando eu me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia quem tava, não sei, nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão, do nada, por nada. Quando eu me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, você entendeu o que aconteceu? Porque eu sou muito paz. Olhei para o lado, tava todo mundo assim indignado", relatou; confira mais detalhes!

