Luan Pereira reage a notícia de que provocou crise entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O cantor Luan Pereira viu seu nome envolvido em um desentendimento entre a cantora Wanessa Camargo com o ex-namorado, o ator Dado Dolabella. A confusão ocorreu na noite desta sexta-feira, 22, durante um encontro do elenco do programa 'Dança dos Famosos', em um quiosque no Rio de Janeiro.

Luan Pereira não fez nenhum pronunciamento sobre a situação, mas compartilhou uma publicação feita por um perfil sertanejo. "Eu nunca subestimo a capacidade dos sertanejos se envolverem em notícias aleatórias, mas eu jamais poderia imaginas que o Luan Pereira causaria uma briga por ciúme entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo", disse o post.

Ao republicar o texto, o cantor escreveu apenas "kkkkkkkkkk", indicando gargalhadas.

Luan Pereira republica post de perfil sertanejo — Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo confirmou crise de ciúmes de Dado Dolabella

Em um depoimento nas redes sociais, Wanessa Camargo confirmou que Dado Dolabella teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido. Em sua mensagem, ela disse que teve um momento infeliz entre o ator e Luan Pereira por causa do ciúmes e afirmou que ela está bem.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

Mais cedo, a assessoria de imprensa dela informou ao site CARAS Brasil que o fato da agressão não era verdade. "O fato não procede. Como a gente desconhece a informação, sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, afirmou a equipe.

Storie de Wanessa Camargo

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou em 2000. Eles ficaram juntos até 2002, se separaram, se reconciliaram em 2003 e voltaram a se separar em 2004. Após isso, os dois viveram romances com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos

cada um viveu outros relacionamentos e teve filhos. ambos estavam solteiros novamente. Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor. Eles viveram uma grande paixão até 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

Wanessa e Dad - Reprodução/Instagram/Clayton Felizardo

Em declaração recente, a cantora se manifestou sobre o ex-namorado

A cantora Wanessa Camargo falou sobre seu relacionamento com o ex-namorado Dado Dolabella, em recente declaração. Sincera, ela afirmou que não descarta uma reaproximação. "Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", disse ela no podcast "Bagaceira Chique".

Inclusive, Wanessa contou que não está à procura de um novo amor. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. Nós nos falamos, nos vemos, mas, se for para ficar juntos, temos que resolver algumas coisas, principalmente agora. Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, mas se resolvermos voltar, tudo bem", afirmou.

Em outro momento, ela comentou sobre a possibilidade de reatar com Dado. “Eu tenho muito carinho pelos relacionamentos que eu tive, meu casamento deu certo enquanto teve. Eu e o Dado foi um reencontro de almas, eu tenho muito carinho pelo Dado. É hoje, assim, um grande amor da minha vida, a gente está naquele tempo”, iniciou a ex-BBB.

"Eu nunca digo nunca, porque olha o que aconteceu comigo e com ele... Depois de retomarmos nosso relacionamento, depois de 18, sei lá, quase 20 anos sem nos vermos, a gente voltou. Então, daqui a 20 anos pode ser que a gente... não sei. Mas, assim, eu nunca falo nunca", disse Wanessa.

