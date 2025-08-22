Wanessa Camargo confirma crise de ciúmes de Dado Dolabella: ‘Infeliz'

Depois de rumores, Wanessa Camargo se pronuncia sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella contra Luan Pereira: ‘Não houve agressão comigo'

A cantora Wanessa Camargo rompeu o silêncio sobre os rumores de que teria sido agredida por seu ex-namorado, Dado Dolabella, em um bar no Rio de Janeiro. Em um depoimento nas redes sociais, ela confirmou que ele teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido.

Em sua mensagem, Wanessa disse que teve um momento infeliz entre Dado e Luan Pereira por causa do ciúmes e afirmou que ela está bem.

" Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito ", afirmou.

Mais cedo, a assessoria de imprensa dela informou ao site CARAS Brasil que o fato da agressão não era verdade. "O fato não procede. Como a gente desconhece a informação, sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, afirmou a equipe.

Tudo começou quando a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, fez uma publicação dizendo que fontes informaram que Wanessa teria sido agredida por Dado durante um encontro com os participantes da Dança dos Famosos em um bar no Rio de Janeiro. A confusão teria acontecido após uma brincadeira de dança entre os famosos, que despertou o ciúme de Dado. O ator teria empurrado Luan e Wanessa no momento de crise de ciúmes.

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou no ano 2000. Inicialmente, eles ficaram juntos até 2022, quando se separaram. Mas tiveram uma reconciliação em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Depois disso, os dois foram viver relações românticas com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos. 18 anos mais tarde, eles se reencontraram quando estavam solteiros novamente.

Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor. Eles viveram uma grande paixão até 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

A cantora falou sobre o ex-namorado em declaração recente

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre anda o seu relacionamento com o ex-namorado, Dado Dolabella, de quem se separou há alguns meses. Sincera, ela contou que não descarta uma reaproximação deles, já que ainda precisam resolver algumas questões juntos.

"Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", disse ela no podcast "Bagaceira Chique".

Inclusive, Wanessa contou que não está à procura de um novo amor. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. Nós nos falamos, nos vemos, mas, se for para ficar juntos, temos que resolver algumas coisas, principalmente agora. Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, mas se resolvermos voltar, tudo bem", afirmou.

Será que tem reconciliação?

Recentemente, Wanessa comentou sobre a possibilidade de reatar com Dado. “Eu tenho muito carinho pelos relacionamentos que eu tive, meu casamento deu certo enquanto teve. Eu e o Dado foi um reencontro de almas, eu tenho muito carinho pelo Dado. É hoje, assim, um grande amor da minha vida, a gente está naquele tempo”, iniciou a ex-BBB.

"Eu nunca digo nunca, porque olha o que aconteceu comigo e com ele... Depois de retomarmos nosso relacionamento, depois de 18, sei lá, quase 20 anos sem nos vermos, a gente voltou. Então, daqui a 20 anos pode ser que a gente... não sei. Mas, assim, eu nunca falo nunca", disse Wanessa.

Dado Dolabella esclarece rumores após ser visto em piscina com amiga de Wanessa

Após Wanessa Camargo confirmar o término com Dado Dolabella, o ator foi visto em clima de proximidade com a atriz Renata Brás, amiga de longa data de Wanessa. O encontro aconteceu dentro de uma piscina no Guarujá, litoral de São Paulo, e logo ganhou repercussão nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível romance. Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu sua relação com Renata.

"Estava com um casal de amigos", afirmou Dolabella, acrescentando que a artista estava acompanhada do marido, Fabrício, e a viagem não passou de um encontro entre amigos. "Não tinha mais ninguém", ressaltou Dado.