Luan Pereira revela nova atitude de Dado Dolabella após confusão

O cantor Luan Pereira voltou a usar as redes sociais neste sábado, 24, para se manifestar sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo. O caso aconteceu durante uma confraternização dos participantes do 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Na nova publicação, Luan Pereira afirmou que foi bloqueado: "Agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele", afirmou o cantor. "Assunto encerrado", disse Luan.

Storie de Luan Pereira no Instagram

O pronunciamento de Luan Pereira

Antes de afirmar que foi bloqueado, Luan compartilhou um vídeo em que confirmou que foi empurrado por Dado durante o encontro. "Eu já tinha dançado muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, tudo e tal. Eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é a minha amiga do coração, eu amo ela e respeito toda hora, todo momento. É um costume muito do elenco dançar entre os bastidores e fazer os passos que aprendeu e tudo mais, tudo e tal. Paz, sempre paz", começou.

"Aí, fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei. Quando eu me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia quem tava, não sei, nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão, do nada, por nada. Quando eu me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, você entendeu o que aconteceu? Porque eu sou muito paz. Olhei para o lado, tava todo mundo assim indignado", detalhou.

"Eu falei: "Gente, o que aconteceu? Quem é ele? Tipo, o que aconteceu? Por que disso?". Aí já na hora minha assessora já me pegou e me falou assim: "Ah, é fulano, ex dela, que não sei deve ter pego no ar que você tava dançando com ela, inclusive é um psicopata que bate em mulher". Aí eu peguei, eu falei assim: "Ah, gente, então eu não vou nem me ligar não". Depois foi lá, conversou, não sei o que, brigou lá ao redor e veio gritando assim: "Desculpa". Não sei o que, querendo me pedir desculpa. Meu segurança, óbvio, não deixou ele chegar perto de mim. Cara, a agressão, briga e etc, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum, inclusive quem parte para a agressão já perde a razão, então para mim eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora numa boa", acrescentou.

O que disse Dado Dolabella?

No vídeo postado nos Stories, Dado contou que foi ao local porque combinou de dormir com Wanessa no hotel que ela estava hospedada. Além disso, ele afirmou que não agrediu a cantora, mas que a puxou porque não conhecia Luan e achou que o cantor iria beijá-la. "A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, que ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos. E foi isso que eu fiz", começou a explicação.

"Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo. De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida , não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela . E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", detalhou.

Em seguida, Dado contou a reação de Wanessa ao ver a situação. "Aí a Wanessa já veio falando: "Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança". Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido . Eu pedi desculpas ali pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele, e peço desculpas aqui novamente.

Wanessa Camargo confirmou crise de ciúmes de Dado Dolabella

Em um depoimento nas redes sociais, Wanessa Camargo confirmou que Dado Dolabella teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido. Em sua mensagem, ela disse que teve um momento infeliz entre o ator e Luan Pereira por causa do ciúmes e afirmou que ela está bem.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

