Dado Dolabella revela plano com Wanessa antes de confusão com Luan Pereira

Dado Dolabella revelou que iria passar a noite com Wanessa Camargo antes de confusão com o cantor Luan Pereira; confira o relato!

Dado Dolabella usou as redes sociais na noite deste sábado, 23, para dar a sua versão sobre uma confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira. Na noite desta última sexta-feira, 22, surgiu boatos de que o ator teria agredido os cantores durante uma confraternização dos participantes da Dança dos Famosos em um bar do Rio de Janeiro.

No vídeo postado nos Stories, Dado contou que foi ao local porque combinou de dormir com Wanessa no hotel que ela estava hospedada. Além disso, ele afirmou que não agrediu a cantora, mas que a puxou porque não conhecia Luan e achou que o cantor iria beijá-la.

"Então gente, já que todo mundo se pronunciou, deu a sua versão da história sobre o seu ponto de vista, eu preciso dar o meu. Em primeiro lugar, eu e a Wanessa, a gente estava junto sim. A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, que ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos. E foi isso que eu fiz", começou a explicação.

"Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo. De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida , não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela . E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", detalhou.

Em seguida, Dado contou a reação de Wanessa ao ver a situação. "Aí a Wanessa já veio falando: "Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança". Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido . Eu pedi desculpas ali pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele, e peço desculpas aqui novamente. Foi um mal-entendido, espero que isso morra aqui, porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso. E desejo todo sucesso do mundo para Wanessa, para Luan, para você que tá assistindo esse vídeo e muita paz, gente. Muita paz e muito amor. É isso", finalizou.

Dado Dolabella resolveu dar sua versão do ocorrido, afirmando que que estava junto de Wanessa e que o empurrão foi um puxão. Ele pediu paz.



Wanessa Camargo confirma crise de ciúmes de Dado Dolabella

Após os rumores de que teria sido agredida por Dado Dolabella, Wanessa Camargo usou as redes sociais para se manifestar. Ela confirmou que ele teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

Luan Pereira esclarece confusão com Dado Dolabella

Na tarde deste sábado, Luan Pereira também falou sobre a confusão com Wanessa e Dado. No vídeo postado no feed do Instagram, o cantor confirmou que foi empurrado pelo ator durante um encontro do elenco da 'Dança dos Famosos' no Rio de Janeiro.

"Tudo começou assim, after da dança dos famosos. Todo mundo dança com todo mundo, todo mundo se diverte com todo mundo, com o maior respeito do mundo... Eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é a minha amiga do coração, eu amo ela e respeito toda hora, todo momento. Aí, fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei. Quando eu me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia quem tava, não sei, nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão, do nada, por nada. Quando eu me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, você entendeu o que aconteceu? Porque eu sou muito paz. Olhei para o lado, tava todo mundo assim indignado", detalhou.

"Eu falei: "Gente, o que aconteceu? Quem é ele? Tipo, o que aconteceu? Por que disso?". Aí já na hora minha assessora já me pegou e me falou assim: "Ah, é fulano, ex dela, que não sei deve ter pego no ar que você tava dançando com ela, inclusive é um psicopata que bate em mulher". Aí eu peguei, eu falei assim: "Ah, gente, então eu não vou nem me ligar não". Depois foi lá, conversou, não sei o que, brigou lá ao redor e veio gritando assim: "Desculpa". Não sei o que, querendo me pedir desculpa. Meu segurança, óbvio, não deixou ele chegar perto de mim. Cara, a agressão, briga e etc, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum, inclusive quem parte para a agressão já perde a razão, então para mim eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora numa boa", acrescentou. Veja o relato completo!