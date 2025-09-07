João Guilherme abre o jogo sobre vida amorosa após flagra com Bruna Marquezine

Está namorando? O ator João Guilherme revelou qual seu real status civil após ser fotografado em restaurante com a ex, Bruna Marquezine

O ator João Guilherme, solteiro desde fevereiro deste ano após o fim do namoro com Bruna Marquezine, abriu o jogo ao falar sobre sua vida amorosa. Nos últimos dias, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados ao ser fotografado junto com a atriz e ex-namorada em um restaurante no Rio de Janeiro.

O 'flagra' reacendeu rumores de que João e Bruna poderiam estar juntos novamente. Agora, o filho do cantor Leonardo revelou qual seu real status civil. Em entrevista ao site 'Quem', o famoso garantiu que segue sozinho: " Vim solteiro para o The Town [festival de música em São Paulo] e para a vida. Estou bem solteiro ", declarou ele.

Logo após os dois serem vistos por paparazzi de plantão, João Guilherme chamou atenção dos fãs ao surgir em um novo registro com um anel no dedo anelar da mão direita, bastante semelhante a uma aliança. Nas imagens divulgadas, Marquezine também usava um item similar ao do ex-namorado.

Vale lembrar que o namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine foi assumido publicamente em agosto de 2024. Em fevereiro deste ano, a relação entre os atores chegou ao fim. Os dois, no entanto, mantêm uma boa amizade. Recentemente, o artista esteve no aniversário de 30 anos da estrela, em agosto deste ano.

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

Bruna Marquezine fala sobre relacionamentos

Recentemente, Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou ela em entrevista à Glamour.

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

O aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine

Em agosto deste ano, Bruna Marquezine encantou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos de sua festa de 30 anos. A celebração aconteceu no dia 15 do mesmo mês, na llha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, e reuniu várias celebridades.

Nos cliques publicados, a atriz apareceu sorridente e posou ao lado de alguns dos convidados da festa. Na legenda, a atriz escreveu: "Thirty, flirty and thriving (trinta, divertida e prosperando). Muito obrigada a todos que fizeram desse dia maravilhoso".

Para curtir a noite, Bruna Marquezine investiu em 3 looks estilosos. Ela chegou na festa vestindo um body nude com vestido longo com transparência e muito brilho. Logo depois, a artista trocou o modelito para colocar um vestido curtinho vermelho justíssimo ao corpo e com correntes prateadas, que foi o look escolhido por ela para as fotos oficiais da festa.

Na sequência, Bruna trocou de roupa mais uma vez. Para curtir a pista de dança ao som de Zeca Pagodinho, ela apostou em um conjunto com blusa preta de manga comprida e transparência e uma saia com a parte de trás mais longa.

