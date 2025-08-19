Bruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz

Saiba mais sobre os truques de beleza de Bruna Marquezine; confira quatro cuidados que estão presentes na rotina matinal dela
Publicado em 19/08/2025, às 13h55 - Atualizado às 14h27
Bruna Marquezine (30) chamou a atenção no último final de semana ao aparecer com um look estonteante para sua festa de aniversário. Sempre elogiada por sua boa aparência online, a atriz recebeu centenas de comentários online pedindo dicas de maquiagem e questionando sobre sua rotina de beleza.
Recentemente, a atriz compartilhou alguns de seus segredos de beleza por meio de um vídeo para o canal no Youtube da revista ELLE. Nele, ela revela quatro de seus hábitos essenciais para uma boa rotina de cuidados matinais. Então, pegue o papel e a caneta e confira os quatro segredos de beleza da atriz Bruna Marquezine:
Bruna Marquezine contou que a primeira coisa que faz após acordar é tirar seu aparelho móvel e tomar um remédio para tireoide. Em seguida, ela passa um tempo no celular e começa o seu dia tomando um bom chá, composto por apenas três ingredientes essenciais para a saúde: limão, gengibre e própolis.
Enquanto toma seu chá, Bruna começa os cuidados com a pele. No vídeo, a estrela revelou que possui o costume de passar hidratante quando está no Brasil, devido à umidade. No entanto, sua pele tende a ficar seca durante suas viagens e para lidar com o problema, a atriz gosta de passar apenas um hidratante leve.
Depois da hidratação, o próximo passo obrigatório na rotina de Marquezine é o uso do protetor solar, aplicando-o no rosto e pescoço todos os dias, especialmente quando tem compromissos fora de casa.
A maquiagem, por outro lado, é indispensável na rotina da atriz, Bruna começa os preparativos da pele com um corretivo aplicado abaixo dos seus olhos ou em outras áreas do rosto quando tem espinhas ou manchas. A atriz confessou que, durante o dia, não passa base no rosto para manter uma aparência mais leve e natural.
Em seguida, a artista utiliza o blush, de preferência dos mais cremosos, para dar um ar bronzeado de "acabei de voltar de férias no Havaí". Depois, Bruna aplica uma máscara para sobrancelhas, buscando evidenciar um dos maiores marcos do seu rosto.
Por último, a atriz mantém a simplicidade nos lábios, utilizando hidratante labial e, às vezes, quando busca por uma aparência aprimorada, usa um lápis de boca para deixá-los mais contornados e definidos.
Para finalizar sua rotina matinal, Bruna Marquezine investe no cheiro que é sua marca registrada. Para formar o aroma perfeito, a atriz combina três perfumes diferentes: o Molecule 01 - Escentric Molecules, o Orchidee Vanille - Van Cleef & Arpels e um terceiro, que ela manteve o nome como segredo, mas definiu como seu principal "da vida toda".
