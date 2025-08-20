CARAS Brasil
  2. Bruna Marquezine abre álbum com fotos inéditas de sua festa de 30 anos: 'Dia maravilhoso'
Festas / ANIVERSÁRIO

Bruna Marquezine abre álbum com fotos inéditas de sua festa de 30 anos: 'Dia maravilhoso'

A atriz Bruna Marquezine encantou os seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira,19, um álbum de fotos de sua festa de 30 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 07h06

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine encantou os seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira,19, um álbum de fotos de sua festa de 30 anos. A celebração aconteceu no último dia 15, na llha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, e reuniu várias celebridades.

Nos cliques publicados, a atriz apareceu sorridente e posou ao lado de alguns dos convidados da festa.  Na legenda, a atriz escreveu: “Thirty, flirty and thriving (trinta, divertida e prosperando). Muito obrigada a todos que fizeram desse dia maravilhoso”.

Look da aniversariante

Para curtir a noite, Bruna Marquezine investiu em 3 looks estilosos. Ela chegou na festa vestindo um body nude com vestido longo com transparência e muito brilho. Logo depois, a artista trocou o modelito para colocar um vestido curtinho vermelho justíssimo ao corpo e com correntes prateadas, que foi o look escolhido por ela para as fotos oficiais da festa.

Na sequência, Bruna trocou de roupa mais uma vez. Para curtir a pista de dança ao som de Zeca Pagodinho, ela apostou em um conjunto com blusa preta de manga comprida e transparência e uma saia com a parte de trás mais longa.

Mais detalhes da festa

Dias depois da festa, a confeiteira Isabella Suplicy revelou os detalhes dos bolos preparados para o aniversário de Bruna Marquezine. Ela foi a responsável pelas duas criações: um bolo principal sofisticado, de cinco camadas, decorado com bico de confeiteiro e pérolas de açúcar, e um bolo de corte redondo. Os sabores escolhidos foram tres leches com cerejas e coco.

 Logo no início do evento, os pais dela, Telmo e Neide Maia, e a irmã caçula, Luana Maia, chegaram ao evento com looks sofisticados. Veja mais!

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bruna marquezine
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

