Os 3 looks de Bruna Marquezine na festa de 30 anos

Bruna Marquezine investiu em 3 looks estilosos para celebrar seu aniversário de 30 anos no Rio de Janeiro. Veja os modelitos

A atriz Bruna Marquezine agitou o mundo dos famosos na noite de sexta-feira, 15, ao reunir várias celebridades para sua festa de aniversário na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Ela comemorou seus 30 anos de vida em grande estilo e caprichou em seus looks para o evento.

A beldade fez até troca de looks durante o evento. Ela chegou na festa com um body nude com vestido longo com transparência e muito brilho. Logo depois, a artista trocou o modelito para colocar um vestido curtinho vermelho justíssimo ao corpo e com correntes prateadas, que foi o look escolhido por ela para as fotos oficiais da festa.

Na sequência, Bruna trocou de roupa mais uma vez. Para se jogar na pista de dança ao som de Zeca Pagodinho, ela apostou em um conjunto com blusa preta de manga comprida e transparência e uma saia com a parte de trás mais longa.

Veja os 3 looks de Bruna Marquezine:

Mais detalhes da festa

A festa de Bruna Marquezine acontece na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

O bolo de aniversário

A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos. Inclusive, o bolo de aniversário chamou a atenção.

A festa foi decoração com estilo clássico e em tons de rosa nude e dourado. Em meio à decoração vintage, o bolo de aniversário seguiu o mesmo estilo. O doce foi feito em 4 camadas e decorado com bico de confeiteiro e cerejas. O bolo branco se destacou em meio à decoração em tons neutros.

Por sua vez, Bruna chamou a atenção com um dos seus looks para a festa de aniversário. Ao posar ao lado do bolo, ela surgiu com um vestido vermelho curtinho e meia-calça fina. Ela completou o visual com vários colares prateados.

