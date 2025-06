Gabriel David se declara para Giovanna Lancellotti após segundo casamento

Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar em uma cerimônia no interior de SP: 'A história de amor mais linda que eu já vi'

Gabriel David viveu um dos momentos mais emocionantes de sua vida. No último sábado, 28, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) oficializou sua união em uma segunda cerimônia de casamento com Giovanna Lancellotti, em uma fazenda da família da atriz localizada no interior de São Paulo.

Na manhã deste domingo, 29, o marido da artista usou as redes sociais para publicar uma declaração para lá de especial à amada. O recém-casado abriu um álbum de fotos da cerimônia do casal e ressaltou o quanto se sente realizado.

" Obrigado por permitir que a história de amor mais linda que eu já vi… fosse a nossa. Viva nossa história. Viva nosso casamento. Viva o nosso amor ", escreveu Gabriel David na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal, desejando ainda mais felicidades nesta nova fase de vida dos dois. "Felicidades fera! Que Deus abençoe e proteja a união de vocês", declarou um seguidor. "Que Deus abençoe vocês nessa caminhada!", disse outro. "Casamento lindo, e quanta paixão e amor envolvido", escreveu um terceiro.

Vale lembrar que a primeira cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, ocorreu no dia 21 deste mês. O casamento aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas de familiares e padrinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel David (@gabrieldavid)

Detalhes do vestido de noiva de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebraram no sábado, 28, a segunda cerimônia de casamento. O evento aconteceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, na vinícola da família da atriz, semana após os dois oficializarem a união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o momento especial, a noiva escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, foi confeccionado com renda francesa e possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino.

"O vestido de noiva foi uma escolha muito especial, mas quando vi o croqui, me emocionei. Ele é feito com renda francesa, tem uma textura maravilhosa. Mas o que me arrebatou foi o véu. Ele tem um babado em volta de toda a borda, que dá um ar mais dramático, mais lúdico. É o vestido da minha vida", descreveu a famosa; confira os registros!

Leia também: Os 3 vestidos de noiva de Giovanna Lancellotti: Compare os looks