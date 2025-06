Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David: Veja as fotos da cerimônia

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar no sábado, 28, em uma fazenda em no interior de São Paulo; veja fotos

Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar no sábado, 28, em uma cerimônia religiosa na fazenda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Esta é a segunda celebração de casamento do casal, que oficializou a união aos pés do Cristo Redentor há uma semana.

A cerimônia foi marcada por muita emoção desde o início. A noiva foi levada ao altar pelo pai, Pérsio Roxo Jr, e o padrasto, José Álvaro Alves. Giovanna ainda ganhou uma linda declaração de sua grande amiga, Fernanda Paes Leme, que revelou ao longo do discurso que Pedro Scooby foi o 'cupido' do casal.

Momentos antes da cerimônia, a famosa mostrou detalhes de seu vestido luxuoso confeccionado com renda francesa. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino. Para completar o visual, Giovanna usou um véu longo transparente com babado em volta da borda e um buquê de flores brancas.

Após o casamento, Giovanna Lancellotti e Gabriel David reuniram familiares e amigos em festão para comemorar a união. O evento, que contou com shows dos cantores Thiaguinho e Silva, marca o encerramento do ciclo de celebrações do casal.

Veja as fotos do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução/Instagram

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução/Instagram

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Como foi o primeiro casamento de Giovanna Lancellotti?

A primeira cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), ocorreu no último sábado, 21. O casamento aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas de familiares e padrinhos.

A atriz entrou na capela do local ao som da Marcha Nupcial, levada por seu pai, Pérsio Roxo, e Gabriel na companhia da mãe, Fabiula David. O vestido da noiva, da grife de Vivienne Westwood, foi feito sob medida; veja os registros!

Leia também: Os 3 vestidos de noiva de Giovanna Lancellotti: Compare os looks