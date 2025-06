Filho de Gugu mostra presente especial que ganhou da mãe: 'Guardou esse segredo por 18 anos'

O filho de Gugu com Rose Miriam, João Augusto Liberato, compartilhou registros de um presente especial que ganhou da mãe. Veja!

O filho de Gugu Liberato (1959–2019) com Rose Miriam, João Augusto Liberato, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para compartilhar registros de um presente especial que ganhou da mãe. A viúva do apresentador guardou em segredo todas as velas de aniversário do herdeiro até ele completar 18 anos e as colocou em um quadro emoldurado, acompanhado de fotos.

"Acabei de voltar da academia, cheguei em casa e olha a surpresa que minha mãe me deu. Ela me deu um quadro com todas as velas de cada aniversário que tive até os 18 anos. Tem umas fotos minhas também, de quando eu era pequeno", disse João ao mostrar o quadro.

“ Muito legal isso aqui. Obrigado, mãe! Não sabia que você tinha guardado essas velas. Você guardou esse segredo, então, por 18 anos” , brincou ele ao mostrar Rose Miriam — mãe também das gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 21 anos, frutos de seu relacionamento com Gugu.

Filho de Gugu ganha presente fofo da mãe - Foto: Reprodução/Instagram

Gugu Liberato morreu em 2019 após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Como vivem os filhos de Gugu após a disputa e divisão da herança milionária?

.João Augusto e as gêmeas, Marina Liberato e Sofia Liberato, receberam a herança do pai no final de 2024 após uma longa batalha na justiça pela divisão dos pertences do comunicador. Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1,4 bilhão e também um testamento com a ordem como a divisão deveria ser realizada.

Ele deixou 75% do valor para seus 3 filhos - cerca de R$ 350 milhões para cada um - e os outros 25% para os 5 sobrinhos - cerca de R$ 70 milhões para cada. Com isso, eles puderam aproveitar o dinheirão como quiseram nos primeiros meses de 2025. Saiba como anda a vida de cada um deles!

