Saiba como anda a vida dos filhos de Gugu após a divisão da herança milionária

Os filhos de Gugu Liberato receberam a herança do apresentador no final de 2024 após a longa batalha judicial. Saiba como eles estão

Os três filhos de Gugu Liberato são milionários. João Augusto e as gêmeas, Marina Liberato e Sofia Liberato, receberam a herança do pai no final de 2024 após uma longa batalha na justiça pela divisão dos pertences do comunicador.

Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1,4 bilhão e também um testamento com a ordem como a divisão deveria ser feita. Ele deixou 75% do valor para seus 3 filhos - cerca de R$ 350 milhões para cada um - e os outros 25% para os 5 sobrinhos - cerca de R$ 70 bilhões para cada.

Com isso, eles puderam aproveitar o dinheirão como quiseram nos primeiros meses de 2025. Saiba como anda a vida de cada um deles:

1 - João Augusto Liberato

O primogênito de Gugu Liberato, João Augusto, continua morando nos Estados Unidos. Desde a morte do pai, ele investiu seu dinheiro em educação. Ele concluiu a graduação em Comunicação e Administração de Empresas pela Rollins College, na Flórida.

Hoje em dia, ele também se divide entre EUA e São Paulo, Brasil. Isso porque ele se prepara para seguir os passos do pai na TV e também administra os estúdios de audiovisual da família na Grande São Paulo.

Nas redes sociais, ele tem mais de 860 mil seguidores, mas é discreto e mostra muito pouco de sua rotina.

2 - Marina Liberato

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina Liberato estuda Cinema e Produção de TV na Marymount University, na Califórnia. Ela mora com o namorado, o surfista Felipe Lessa, com quem está junto há cinco anos. Recentemente, ela comprou um carro que é avaliado em R$ 500 mil.

Marina tem cerca de 500 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar sua rotina e também reflexões evangélicas.

3 - Sofia Liberato

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Sofia Liberato estudou Administração de Empresas na Pepperdine University, em Malibu, e mora com seu marido, o piloto de drift Gabriel Gravino. Os dois se casaram no civil no dia 16 de maio de 2025 em uma cerimônia ao ar livre na Flórida. Agora, eles planejam o casamento religioso no Brasil.

Ela tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e compartilha seus treinos, os carros de luxo do marido e também mensagens evangélicas.