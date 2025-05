Após casamento, filha de Gugu, Sofia Liberato, tem batizado: 'Decisão'

Dias depois de seu casamento, Sofia Liberato, a filha de Gugu Liberato, mostra fotos de seu batismo; jovem, de 21 anos, falou sobre sua decisão

A filha do apresentador Gugu Liberato, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, se batizou. Neste sábado, 24, a herdeira do famoso postou fotos do momento emocionante e falou sobre sua decisão dias após ter se casado no civil com Gabriel Gravino.

Em uma piscina, a moça apareceu sendo batizada e falou sobre oficializar o momento com deus. Sofia ainda explicou mais sobre o significado do gesto religioso.

"Há algum tempo venho caminhando ao lado de Deus, mas hoje tomei a decisão de oficializar essa entrega através do batismo nas águas. O batismo simboliza o renascimento — morrer para o velho e nascer para uma nova vida com Cristo. É um ato de fé, obediência e amor. A partir de hoje, sigo ainda mais firme nessa jornada, com o coração cheio de gratidão", contou ela.

E escreveu um versículo da Bíblia de 2 Coríntios 5:17: “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”.

Casamento no civil de Sofia Liberato

"No dia 16 de maio, nos casamos no civil e celebramos esse momento tão especial ao lado de pessoas queridas. Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus— exatamente como sonhamos. Somos imensamente gratos a todos que estiveram presentes e também àqueles que, mesmo de longe, estavam conosco em pensamento. Que Deus abençoe nossa união e nosso casamento, hoje e sempre. Esse dia ficará pra sempre em nossos corações. E por fim venho dizer que em breve, teremos nossa cerimônia religiosa no Brasil, comemorando com todos que amamos!", disse ela.