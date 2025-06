Filha de Gugu Liberato ganha presente curioso de casamento da irmã gêmea

Sofia Liberato, de 21 anos, mostra item inusitado que a irmã, Marina, e o cunhado, Felipe, a presentearam; ela se casou no dia 16 de maio com Gabriel Gravino

Nesta segunda-feira, 23, uma das herdeiras do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato, de 21 anos, decidiu mostrar o presente inusitado que ganhou da irmã gêmea, Marina, e do cunhado, Felipe, de casamento . Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, ela revelou que recebeu uma planta chamada de 'money tree [na tradução literal: árvore do dinheiro]'.

Sofia se casou no dia 16 de maio durante uma cerimônia com o empresário e piloto Gabriel Gravino em Orlando, nos Estados Unidos. No registro, ela disse:

"Eu não sei se eu falei para vocês, mas a Marina e o Felipe deram para mim e para o Gabriel de casamento essa árvore, que é a money tree, esqueci o nome em português. E eu estava com medo dela estragar nessa nossa viagem de um mês... E eu cheguei aqui, ela estava linda, tá maravilhosa, e eu fiquei muito feliz, porque eu não dei água para ela nem nada, mas ela está viva e bora cuidar", disse ela, que é uma das herdeiras da fortuna do pai, que tinha um patrimônio estimado em R$ 1,4 bilhão.

Veja:

Sofia Liberato mostra presente que ganhou da irmã pic.twitter.com/ePXw47LOqP — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 23, 2025

Filha de Gugu Liberato mostra fotos dos bastidores de seu casamento

No início do mês Sofia Liberato, de 21 anos, compartilhou mais fotos do dia de seu casamento no civil. Semanas depois do evento especial, a jovem postou os cliques dos bastidores antes de se casar. Nas imagens ela apareceu ao lado de amigas, da irmã gêmea, e da mãe, Rose Miriam.

Ela, inclusive, planeja uma cerimônia maior no Brasil.

Veja, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Leia também: Após casamento, filha de Gugu, Sofia Liberato, tem batizado: 'Decisão'