Filha de Sandra Annenberg posta vídeo romântico raro com a namorada

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, compartilhou um vídeo romântico com a namorada. Veja!

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo. A jovem, que assumiu o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson em julho, publicou um vídeo das duas juntas e ganhou elogios.

Na legenda, a jovem escreveu que o vídeo foi gravado durante a comemoração de seu aniversário de 22 anos, celebrado em 18 de julho deste ano. O vídeo mostra a filha dos jornalistas brasileiros exibindo o look escolhido para a ocasião, enquanto a namorada aparece para abraçá-la. Ao fundo, ela adicionou a música '22', de Taylor Swift.

Nos comentários, fãs deixaram elogios. "A felicidade estampada nos sorrisos delas!", observou uma. "Por que vocês sao parecidas? Dizem que pessoas que se amam ficam parecidas", falou outra. "Aí gente... coisa mais linda essas duas", comentou uma terceira pessoa.

Como Elisa assumiu o namoro?

A jovem aproveitou o dia em que completou 22 anos para confirmar oficialmente que está vivendo um romance com a atriz americana Karlie Jo Dickinson. No vídeo, a jovem aparece distraída na calçada de uma rua em Nova York até ser surpreendida com um beijo de Karlie. O momento, é claro, rendeu reações entusiasmadas do público.

Quem é Karlie Jo Dickinson?

Karlie Jo Dickinson, é conhecida entre os amigos como KJ. Ela é atriz, mora em Nova York e mantém uma presença discreta nas redes sociais, com menos de dois mil seguidores em seu perfil no Instagram. Nos últimos anos, tem investido na formação artística com aulas de atuação, além de ter concluído um curso na University of North Carolina.

Ela também estudou canto e frequentou uma escola de formação de jovens atores em Lexington, no Kentucky. A atriz, inclusive, compartilhou uma homenagem carinhosa nas redes sociais para celebrar o aniversário de Elisa. "Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7", escreveu.

Story de Karlie — Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Sandra Annenberg se formou recentemente

Ela deixou o Brasil em 2021, logo após a pandemia de Covid-19, para cursar Artes Cênicas na Universidade de Nova York e se formou recentemente. Por meio das redes sociais, Sandra compartilhou com o público alguns registros do momento tão aguardado para a colação de grau.

"4 anos pra chegar a este dia. 4 anos de saudades 4 anos de distância Hoje, 15 de Maio de 2025, tenho uma filha que se formou na Universidade. Olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. Sentimento de Orgulho da Vida!", declarou.

Sandra Annenberg, Ernesto Paglia e Elisa Annenberg - Reprodução/Instagram

Após a formatura, Sandra escreveu um texto especial para a filha. "Carta de Despedida… Depois de uma semana de fortes emoções, chegou a hora de uma das mais difíceis de sentir… a da separação. Desta vez esta sendo mais difícil… Até agora ela era estudante… ainda parecia estar sob nossas asas… Mas agora voou mesmo…", iniciou ela.

"A partir de hoje é uma mulher que vai tocar a própria vida, que vai em busca dos próprios sonhos. E eu tenho certeza, Filha, que vai realizá-los. Estaremos sempre por perto, quando precisar, e as saudades farão parte permanente de nossas vidas. Parabéns mais uma vez pelas suas conquistas. Atriz você sempre foi, agora sua profissão também está registrada no seu diploma", continuou.

"Mas a experiência que teve ao longo dos últimos quatro anos, essa não se aprende em nenhuma escola… Com orgulho, sua mãe e seu pai. Ps. O casaco fui eu q fiz pra filhota!", finalizou.

