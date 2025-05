Com a filha, Sandra Annenberg festeja aniversário de Lucas Jagger; veja

Em Nova York, Sandra Annenberg festeja aniversário do filho de Luciana Gimnenez, Lucas Jagger; apresentadora foi com sua herdeira

A filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, formou-se na New York University nos últimos dias e a jornalista continua em Nova York curtindo com a jovem. Inclusive, a global comemorou o aniversário do filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, Lucas Jagger, neste domingo, 18.

O herdeiro do astro britânico também se formou na mesma universidade nos últimos meses e mora na grande cidade dos EUA. Pelo visto, ele fez amizade com Elisa, já que frequentavam a mesma faculdade, e até convidou Sandra Annenberg para festejar a chegada de seus 26 anos.

"Aniversário desse querido! Amigo da filha que virou nosso amigo. Parabéns, Lucas Jagger", escreveu a jornalista da Globo ao postar a foto com o aniversariante e seu herdeira, que é fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia.

Em sua rede social, Luciana Gimenez homenageou o primogênito com um vídeo cheio de registros inéditos ao lado dele. A comandante do Superpop também está em Nova York e até compartilhou um vídeo elogiando a voz de Sandra Annenberg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg mostra fotos da formatura da filha em Nova York

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, formou-se na New York University. Em sua rede social a apresentadora global postou alguns registros do momento especial e encantou.

A comunicadora compartilhou um vídeo da jovem celebrando a conquista ao lado dos colegas da faculdade e em seguida postou fotos com a herdeira. Orgulhosos, os jornalistas apareceram radiantes com a garota no cenário de Nova York.

"4 anos pra chegar a este dia. 4 anos de saudades 4 anos de distância Hoje, 15 de Maio de 2025, tenho uma filha que se formou na Universidade. Olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. Sentimento de Orgulho da Vida! E que tem a Vida pela frente! @rodolfosanchesfoto obrigada pelas belas fotos!", escreveu a mãe sobre ter ficado um tempo distante da filha por conta dos estudos dela fora do Brasil. Veja as fotos aqui!