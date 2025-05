Sandra Annenberg celebra formatura da filha em Nova York

A apresentadora Sandra Annenberg prestigiou a colação de grau da filha, Elisa Paglia, que formou-se em Nova York, nos EUA; veja fotos

Dia muito especial na família de Sandra Annenberg! A jornalista e apresentadora, que está em Nova York, nos Estados Unidos, celebrou a formatura da filha, Elisa Paglia, que acontece nesta quinta-feira, 15.

Por meio das redes sociais, Sandra compartilhou com o público alguns registros do momento tão aguardado para a colação de grau. A herdeira da apresentadora, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia, formou-se como produtora no curso de Artes Cênicas na Universidade de Nova York.

Nas imagens, a famosa mostrou a família a caminho do local onde ocorreria a formatura. Esbanjando alegria, Elisa Paglia foi fotografada pela mãe usando a clássica beca, juntamente com o capelo (chapéu) e o jabor (acessório branco).

"Entrando!", escreveu Sandra Annenberg momentos antes da herdeira entrar na cerimônia de colação de grau. Vale lembrar que a apresentadora e o marido desembarcaram em Nova York nos últimos dias justamente para acompanhar de perto e celebrar a conquista de Elisa.

A filha de Sandra e Ernesto Paglia deixou o Brasil em 2021, logo após a pandemia de Covid-19, para cursar Artes Cênicas no exterior. Morando sozinha em outro país, Elisa Paglia compartilhou, durante todos esses anos com os seguidores que a acompanham, alguns registros de sua nova moradia.

Sandra Annenberg celebra formatura da filha - Reprodução/Instagram

A amizade de Elisa Paglia e Lucas Jagger

Recentemente, Lucas Jagger, de 25 anos, filho da apresentadora Luciana Gimenez e do cantor britânico Mick Jagger, compartilhou uma retrospectiva do mês de dezembro em suas redes sociais e evidenciou a sua amizade com Elisa Annenberg-Paglia, de 21, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia.

Os jovens moram em Nova York, nos Estados Unidos, e têm o mesmo grupo de amigos na cidade. Lucas exibiu o registro com a amiga por meio de um carrossel de fotos. Na seção de comentários do post, Elisa deixou uma mensagem em inglês: "Onto the next side quest" ("para a próxima missão paralela", em tradução livre).

Lucas Jagger cursou faculdade de Moda da Universidade de Nova York, mesma instituição em que Elisa estudou Artes Cênicas; confira os registros!

Leia também: Sandra Annenberg relembra romance com o marido na Globo: "Aqui nos conhecemos"