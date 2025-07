Sandra Annenberg posa com bandeira LGBTQIA+ após filha revelar namoro com atriz

Após sua filha assumir o namoro com a atriz americana, a jornalista Sandra Annenberg mostrou apoio à relação ao posar com a bandeira LGBTQIA+

A jornalista Sandra Annenberg usou as redes sociais neste sábado, 19, para compartilhar fotos tiradas nas ruas de Nova York. Após sua filha, Elisa Annenberg, assumir o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson, ela mostrou seu apoio à relação ao posar com a bandeira LGBTQIA+.

Nas imagens, a jornalista surgiu sorridente com uma tiara com as cores da bandeira LGBTQIA+. "Let me Sing, Let me Sing… pelas ruas, pelaí…", escreveu na legenda. O clique, é claro, rendeu elogios dos internautas. "Ela é muito mãe da filha dela", brincou uma.

"Linda, elegante, sofisticada, maravilhosa, humilde, sensata, inteligente, autêntica, incrível, generosa e deslumbrante! Ahhhhh Sandra, você nos inspira muito!!!", escreveu outra. "É incrível ter alguém como você que defende e apoia nós lgbt", celebrou uma terceira pessoa. Veja as fotos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Como Elisa assumiu o namoro?

Completando 22 anos na última sexta-feira, 18, a jovem aproveitou a data para confirmar oficialmente que está vivendo um romance com a atriz americana Karlie Jo Dickinson. No vídeo, a jovem aparece distraída na calçada de uma rua em Nova York até ser surpreendida com um beijo de Karlie. O momento encantou o público e gerou reações entusiasmadas nas redes.

Quem é Karlie Jo Dickinson?

Karlie Jo Dickinson, conhecida entre os amigos como KJ, é atriz, mora em Nova York e mantém uma presença discreta nas redes sociais, com menos de dois mil seguidores. Para comemorar o aniversário da filha dos jornalistas, Karlie compartilhou uma homenagem carinhosa nas redes sociais. "Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7", escreveu.

Vale lembrar que Elisa deixou o Brasil em 2021, logo após a pandemia de Covid-19, para cursar Artes Cênicas na Universidade de Nova York e se formou recentemente.

Leia também: Com a filha, Sandra Annenberg festeja aniversário de Lucas Jagger; veja