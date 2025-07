Filha de Sandra Annenberg assume namoro com atriz americana

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, usou as redes sociais para compartilhar um momento especial

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, usou as redes sociais para compartilhar um momento especial. Completando 22 anos nesta sexta-feira, 18, a jovem aproveitou a data para confirmar oficialmente que está vivendo um romance com a atriz americana Karlie Jo Dickinson.

No vídeo compartilhado, Elisa aparece distraída na calçada quando Karlie se aproxima e a surpreende com um beijo. O momento, é claro, rendeu reações entusiasmadas do público. "A pessoa além de tudo, ter como sogra a Sandra e como sogro o Ernesto!!!!!!! Sorte tripla!", falou uma.

"Já pensou, namorar a Elisa e ainda ganhar como sogros os jornalistas mais fofos do Brasil", concordou outra. "Te acompanhar é como assistir um filme teen de romance, muito bom!", elogiou uma terceira pessoa.

Quem é Karlie Jo Dickinson?

Karlie Jo Dickinson, conhecida entre os amigos como KJ, é atriz, mora em Nova York e mantém uma presença discreta nas redes sociais, com menos de dois mil seguidores. Para comemorar o aniversário da filha dos jornalistas, Karlie compartilhou uma homenagem carinhosa nas redes sociais. "Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7", escreveu.

Story de Karlie — Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Sandra Annenberg se formou recentemente

Ela deixou o Brasil em 2021, logo após a pandemia de Covid-19, para cursar Artes Cênicas na Universidade de Nova York e se formou recentemente. Por meio das redes sociais, Sandra compartilhou com o público alguns registros do momento tão aguardado para a colação de grau.

"4 anos pra chegar a este dia. 4 anos de saudades 4 anos de distância Hoje, 15 de Maio de 2025, tenho uma filha que se formou na Universidade. Olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. Sentimento de Orgulho da Vida!", declarou.

