Sandra Annenberg mostra comemoração dos 22 anos da filha

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Annenberg, fez aniversário nos últimos dias e, neste domingo, 20, a mãe da aniversariante mostrou como foi a comemoração. Em sua rede social, a apresentadora da Globo postou fotos de como celebraram a data em Nova York, cidade onde a jovem mora e se formou na faculdade recentemente.

Em um parque da metrópole norte-americana, os comunicadores apareceram com a herdeira comemorando. Para festejarem, eles levarem chapéu e balões com os números da idade que ela está fazendo.

"Que dia feliz! 2 patinhos na lagoa do parque!", escreveu a global sobre o aniversário de 22 anos de Elisa.

Ainda nos últimos, Sandra Annenberg compartilhou fotos segurando a bandeira LGBTQIA+ após filha revelar namoro com atriz.

Filha de Sandra Annenberg assume namoro com atriz americana

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, usou as redes sociais para compartilhar um momento especial. Completando 22 anos, a jovem aproveitou a data para confirmar oficialmente que está vivendo um romance com a atriz americana Karlie Jo Dickinson.

No vídeo compartilhado, Elisa aparece distraída na calçada quando Karlie se aproxima e a surpreende com um beijo. O momento, é claro, rendeu reações entusiasmadas do público. "A pessoa além de tudo, ter como sogra a Sandra e como sogro o Ernesto! Sorte tripla!", falou uma.

"Já pensou, namorar a Elisa e ainda ganhar como sogros os jornalistas mais fofos do Brasil", concordou outra. "Te acompanhar é como assistir um filme teen de romance, muito bom!", elogiou uma terceira pessoa. Veja mais da revelação aqui!