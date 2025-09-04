De onde vem a fortuna de Gusttavo Lima? Entenda os negócios do cantor

O cantor Gusttavo Lima é um dos maiores nomes da música sertaneja, mas não vive apenas do cachê dos shows. Saiba de onde vem a fortuna dele

O cantor Gusttavo Lima é um dos maiores nomes da música sertaneja, mas não vive apenas do cachê dos shows. Ele também é um empresário de sucesso. Em entrevista a André Piunti, o marido de Andressa Suita revelou de onde vem sua fortuna.

Além dos ganhos como artista, Gusttavo Lima revelou que é dono de dez empresas, com um total de mil funcionários. Em uma delas, especializada na venda e distribuição de ingressos para eventos, trabalham 200 colaboradores.

"Em cada um dos meus negócios, tenho pessoas da minha confiança cuidando de tudo. Tenho, por exemplo, uma seguradora em Minas Gerais, um banco para consignados, uma de grandes eventos e uma de venda de ingressos online. Na semana passada, foram quatro milhões de ingressos vendidos", detalhou o famoso.

O cantor contou ainda como divide seu tempo. "Metade do meu dia é dedicado à música e a outra metade, aos negócios", detalhou. Recentemente, Gusttavo Lima foi uma das atrações do casamento luxuoso de Éder Militão e Tainá Castro. De acordo com o jornal Extra, o famoso cobrou um cachê milionário para se apresentar no evento, que aconteceu no dia 18 de julho.

A publicação informou que o cachê de Gusttavo Lima foi de R$ 1 milhão. Inclusive, ele teria dado um desconto para o casal famoso, já que seu cachê pode chegar a R$ 2 milhões para alguns eventos.

Gusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo

Ainda durante sua participação no podcast, Gusttavo Lima falou sobre sua grande amizade comLeonardo. Ele contou que ele e o artista são bem parecidos e, por isso, sempre se deram tão bem. O sertanejo ainda revelou que o veterano é um amigo presente e bastante preocupado com todos ao redor.

"A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples. E por mais que às vezes a vida te coloque em situações diferentes, você não esquece de onde veio. E, de verdade, o que me traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachaça, fazer uma pescaria. Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua", declarou o cantor.

E continuou: "Leonardo é um cara que transmite muita paz, simplicidade. É um verdadeiro amigo, que realmente se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem". Em seguida, Gusttavo Lima recordou um conselho importante que recebeu do veterano.

"É um cara que realmente para e dá conselho. Um dia ele virou para mim e falou assim: ‘Gusttavo, entenda uma coisa, nossa barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Então, engole sapo, meu filho’. O Leonardo é como se fosse um irmão mais velho, um pai", concluiu o famoso.

Gusttavo Lima viveu 'previsão' no Espiritismo

Durante a conversa, Gusttavo Lima contou que teve uma experiência marcante em seu primeiro contato com o Espiritismo. Apesar de ser católico, ele participou de uma sessão espírita antes de alcançar a fama, onde recebeu uma previsão sobre seu futuro.

"Falei: nada me assusta, eu quero saber realmente o que Deus tem para mim. E, impressionante! Isso foi em 2007. Eu entrei, sentei, ele conversou comigo, e falou assim: ‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você’ Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar para você'. Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo".

"Mas impressionante, depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim", disse ele, segundo compartilhado pelo Portal Leo Dias.

