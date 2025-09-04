CARAS Brasil
  2. Bolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
Datas Especiais / Especial!

Bolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima

O aniversário de Gusttavo Lima foi comemorado de forma simples e intimista, com a família do cantor; veja como ele celebrou a chegada de seus 36 anos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 08h35

Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiais
Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiais - Reprodução/Instagram

O aniversário de Gusttavo Lima foi nesta quarta-feira, 03, e o cantor comemorou a data fazendo o que mais gosta: ficando em sua grande propriedade com a família. Na rede social, a esposa dele, a modelo Andressa Suita, revelou como foi a comemoração.

Além dos filhos, Gabriel e Samuel, fazerem uma surpresa com um bolo "cutucado" - doce que apareceu com a cobertura arrancada em uma parte - a família passou alguns momentos na fazenda, como o sertanejo adora.

A mulher do Embaixador então compartilhou tudo em seus stories. "Aniversário do papai sendo comemorado do jeitinho que ele ama! Farm", escreveu a loira ao surgir com o amado e os filhos cuidando dos animais e depois pegando cocos na árvore.

Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram
Aniversário de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou. 

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou. 

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também"

