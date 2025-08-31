Gusttavo Lima viveu 'previsão' impressionante no Espiritismo

Gusttavo Lima revela o que ouviu de uma entidade ao participar de uma sessão espírita antes da fama: ‘Única experiência'

O cantor Gusttavo Lima viveu uma experiência impressionante em seu primeiro contato com o Espiritismo. Ele é católico, mas já foi em uma sessão espírita antes da fama. Lá, ele ouviu uma previsão sobre seu futuro.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, o artista relatou como foi o seu contato com a entidade na casa de uma família que era espírita em 2007. Ele disse que entrou na fila para os atendimentos espirituais e ouviu sobre o seu futuro.

"Falei: nada me assusta, eu quero saber realmente o que Deus tem para mim. E, impressionante! Isso foi em 2007. Eu entrei, sentei, ele conversou comigo, e falou assim: ‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você’ Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar para você'. Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Mas impressionante, depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim", disse ele, segundo compartilhado pelo Portal Leo Dias.

Hoje em dia, Gusttavo Lima respeita todas as religiões, mas exerce sua fé por meio da religião católica.

Gusttavo Lima já contou sobre quando parou de fumar

Gusttavo Lima abriu o coração no programa Melhor da Tarde, da Band, e revelou que decidiu largar um vicio após quase 15 anos. O sertanejo contou que a mudança aconteceu no início deste ano, motivada principalmente pelo pedido do filho Gabriel.

"Eu fumei durante quase 15 anos, né? E esse ano consegui parar de fumar. Consegui, consegui parar de fumar. Eu acho que a vida evoluiu muito e a gente vai conservando, sabe? Vai levando pra vida esses hábitos que não te trazem benefício nenhum. Fumar não te deixa bonito, só te deixa feio. É deselegante, né? Fumar hoje é deselegante", disse.

O cantor revelou que a insistência do filho mais velho foi decisiva para abandonar o cigarro. "Os meus filhos começaram a pegar no meu pé, principalmente o Gabriel. Ele falou: 'Pai, para de fumar, para com isso. Daqui a pouco você não vai ter mais saúde, quem vai cuidar de mim?'. Isso foi uma coisa que me tocou muito", contou.

Segundo Gusttavo, o processo para largar o vício começou em janeiro, mas ele só conseguiu parar definitivamente em março. "Às vezes você tem que deixar, sabe? Eu tive que tomar raiva daquele negócio. Eu olhava pro cigarro e falava: 'Pô, não é possível, cara, um negocinho desse aqui me dominando'. Comecei a tomar raiva do cheiro, não querendo tomar raiva, mas lembrava do meu filho e isso me ajudava muito".

Decisão radical

A modelo Andressa Suita fez um breve comentário para reagir ao pronunciamento do seu marido, o cantor Gusttavo Lima. Na quarta-feira, 19, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para anunciar que desistiu de se candidatar para as eleições para a presidência do Brasil em 2026.

Com isso, Andressa demonstrou que apoia a decisão do marido. Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Muito orgulho de você!”.

Vale lembrar que Andressa e Gusttavo são pais de dois meninos, Gabriel e Samuel, e levam uma vida discreta. Os dois vivem em Goiás e não costumam aparecer na mídia com frequência.

Depois de demonstrar sua vontade de disputar a presidência do Brasil, Gusttavo Lima desistiu. A decisão dele de não sair candidato foi anunciada em um vídeo, no qual ele disse que sua família foi contra ele se tornar político.

"Estou desistindo da candidatura a presidente do Brasil em 2026. Nada impede que, na próxima eleição ou daqui a duas ou três, eu seja candidato", declarou ele, que detalhou a decisão: "Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago".

Leia também: Sem bebê! Entenda o método contraceptivo usado por Andressa Suita