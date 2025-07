Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente em rodovia de Goiás

Um funcionário da equipe do cantor sertanejo Gusttavo Lima morreu após sofrer um acidente com uma caminhonete em Goiânia

Funcionário da equipe do cantor sertanejo Gusttavo Lima, Marcos Ribeiro da Silva, morreu na noite de quarta-feira, 30, aos 41 anos, após sofrer um acidente com uma caminhonete na zona rural de Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia. Ele estava em uma bicicleta quando tudo aconteceu.

Segundo o portal G1, o Corpo de Bombeiros informou que a morte da vítima foi constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme relatos da Polícia Militar, o acidente envolveu a bicicleta de um colaborador do cantor e uma caminhonete ocupada por duas pessoas. A corporação acrescentou que o veículo sofreu apenas danos leves e que a perícia foi acionada.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória (PCR) e apresentava sangramento intenso no ouvido. Um médico que passava pela rodovia iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o auxílio da equipe de resgate, que utilizou um desfibrilador no atendimento. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local.

Assessoria do cantor lamentou a morte

Em nota, a assessoria do cantor lamentou a morte do colaborador e informou que a Fazenda Balada está oferecendo todo o suporte necessário. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso colaborador MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ocorrido na data de 30/07, em decorrência de um acidente de trânsito na Rodovia GO 020, Município de Bela Vista de Goiás (GO). Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor", informaram ao portal.

"Ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente. Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado".

