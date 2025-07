Valor do cachê de Gusttavo Lima para o casamento de Éder Militão é revelado

Gusttavo Lima vai embolsar uma fortuna para cantar no casamento de Éder Militão e Tainá Castro neste mês

O cantor Gusttavo Lima é uma das atrações do casamento luxuoso de Éder Militão e Tainá Castro. De acordo com o jornal Extra, o famoso cobrou um cachê milionário para se apresentar no evento, que acontecerá no dia 18 de julho.

A publicação informou que o cachê de Gusttavo Lima será de R$ 1 milhão. Inclusive, ele teria dado um desconto para o casal famoso, já que seu cachê pode chegar a R$ 2 milhões para alguns eventos.

O casamento de Éder e Tainá deverá ter cerca de 300 convidados e a festa deve durar 12 horas. A celebração acontecerá em um local nobre de São Paulo e o vestido da noiva foi feito pela estilista Marie Lafayette.

Andressa Suita afirma se terá mais filhos com Gusttavo Lima

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, repercutiu recentemente ao postar uma foto com a irmã, Luara Suita, colocando a mão em sua barriga. Após a assessoria da famosa negar a gestação, ela resolveu se pronunciar sobre a brincadeira,

"Gente, vim aqui esclarecer uma grande brincadeira que eu fiz com a minha irmã, domingo de Páscoa, a gente tava num clima super divertido e eu fiquei 45 dias sem beber, na quaresma, e eu voltei a beber no domingo e comi muito no almoço de Páscoa", explicou. Confira!

