Gusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'

O cantor Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre sua grande amizade com Leonardo. Apesar de possuírem 27 anos de diferença, os artistas sertanejos colecionam inúmeras afinidades e são bastante próximos.

Em entrevista a André Piunti, o marido de Andressa Suita contou que ele e Leonardo são bem parecidos e, por isso, sempre se deram tão bem. Gusttavo Lima ainda revelou que o veterano é um amigo presente e bastante preocupado com todos ao redor.

" A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples. E por mais que às vezes a vida te coloque em situações diferentes, você não esquece de onde veio. E, de verdade, o que me traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachaça, fazer uma pescaria. Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua", declarou o cantor.

E continuou: "Leonardo é um cara que transmite muita paz, simplicidade. É um verdadeiro amigo, que realmente se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem". Em seguida, Gusttavo Lima recordou um conselho importante que recebeu do veterano.

"É um cara que realmente para e dá conselho. Um dia ele virou para mim e falou assim: ‘Gusttavo, entenda uma coisa, nossa barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Então, engole sapo, meu filho’. O Leonardo é como se fosse um irmão mais velho, um pai", concluiu o famoso.

Gusttavo Lima e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima viveu 'previsão' no Espiritismo

O cantor Gusttavo Lima viveu uma experiência impressionante em seu primeiro contato com o Espiritismo. Ele é católico, mas já foi em uma sessão espírita antes da fama. Lá, ele ouviu uma previsão sobre seu futuro.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, o artista relatou como foi o seu contato com a entidade na casa de uma família que era espírita em 2007. Ele disse que entrou na fila para os atendimentos espirituais e ouviu sobre o seu futuro.

"Falei: nada me assusta, eu quero saber realmente o que Deus tem para mim. E, impressionante! Isso foi em 2007. Eu entrei, sentei, ele conversou comigo, e falou assim: ‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você’ Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar para você'. Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Mas impressionante, depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim", disse ele, segundo compartilhado pelo Portal Leo Dias.

