César Tralli recebe surpresa especial de Ticiane Pinheiro: 'Não poderia deixar'

Casalzão! Novo âncora do Jornal Nacional, César Tralli foi surpreendido pela esposa, Ticiane Pinheiro, com um belo presente e uma declaração

César Tralli foi surpreendido pela esposa, Ticiane Pinheiro, com um presente bastante especial! O jornalista da Globo, que foi promovido a novo âncora do 'Jornal Nacional', recebeu um belo vaso de flores vermelhas da companheira.

Por meio das redes sociais, Tralli compartilhou com o público detalhes da surpresa feita por Ticiane. Além das rosas, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, também enviou um bilhete parabenizando o marido pela nova fase em sua carreira profissional.

" Vida, feliz demais com a sua conquista, e eu não poderia deixar de florir sua vida ainda mais. Só para você saber que a gente te ama e está feliz demais por você. Beijos, vidinha ", declarou a comunicadora no cartão que acompanhava o presente. César Tralli, por sua vez, se derreteu ao agradecer a amada: " Muito obrigado, meu amor. Eu vejo flores em você sempre! ".

Vale lembrar que o jornalista, que está a frente do 'Jornal Hoje' desde 2021, assumirá a bancada do 'Jornal Nacional' como novo âncora a partir de novembro deste ano, ao lado de Renata Vasconcellos, como substituto de William Bonner.

A novidade foi anunciada por Bonner ao vivo na segunda-feira, 1º, durante o noticiário noturno da TV Globo. A partir de 2026, o veterano estará junto com Sandra Annenberg no 'Globo Repórter', exibido semanalmente na emissora às sextas-feiras.

Confira as flores enviadas por Ticiane Pinheiro para César Tralli:

Ticiane Pinheiro presenteia César Tralli com flores - Reprodução/Instagram

César Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala sobre mudança de César Tralli para o JN

O apresentador César Tralli foi transferido para o Jornal Nacional e a esposa dele, Ticiane Pinheiro, não deixou de parabenizá-lo em sua rede social. Após a novidade ser anunciada, a loira fez uma postagem enaltecendo o trabalho do marido.

Casada com o comunicador, com quem tem a filha Manuella Pinheiro Tralli, desde 2017, a apresentadora da Record TV mostrou todo seu orgulho ao ver a conquista na carreira do companheiro.

"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina", começou dizendo.

"Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável. Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão", escreveu.

"Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo", declarou-se.

