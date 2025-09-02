CARAS Brasil
  2. Saiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
TV / Milionário?

Saiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional

É oficial: César Tralli é o substituto de William Bonner na apresentação do Jornal Nacional; Confira o novo salário do jornalista

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 20h47 - Atualizado às 21h02

César Tralli
César Tralli - Foto: Globo/ João Cotta

Na última segunda-feira, 1, foi anunciado que William Bonner será desligado do cargo de âncora e de editor-chefe do Jornal Nacional, da Rede Globo. O jornalista responsável por substituir o famoso apresentador brasileiro é César Tralli, âncora da Globonews e do Jornal Hoje. Com a nova mudança de carreira, Tralli terá um aumento considerável em seu salário.

Segundo o colunista do Observatório da TV, do UOL, André Romano, o jornalista passará a ganhar aproximadamente R$350 mil por mês, a partir do início de novembro, quando assumir a bancada do Jornal Nacional. Atualmente, o marido de Ticiane Pinheiro recebe um salário em torno de R$120 mil apenas no Jornal Hoje.

O reajuste do salário do âncora se deu devido a tamanha importância do telejornal e por se tornar “o novo rosto da Globo”, sendo uma grande representação no jornalismo brasileiro.

Roberto Justus comenta sobre a nova posição de César Tralli

Nesta semana, o empresário Roberto Justus comentou sobre a promoção do jornalista César Tralli na Rede Globo, através de suas redes sociais. Ele reagiu a publicação de Ticiane Pinheiro em comemoração a entrada do marido no Jornal Nacional.

A esposa de César Tralli, homenageou a nova conquista de seu marido em seu perfil no Instagram, onde demonstrou grande apoio ao jornalista. Em meio aos comentários da publicação seu ex-marido Roberto Justus marcou presença e enalteceu Tralli pela nova posição.

Parabéns para o César! Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada”, digitou Justus na publicação de Ticiane Pinheiro.

Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina. Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável”, iniciou Ticiane em homenagem.

Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão. Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo”, finalizou ela.

