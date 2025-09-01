César Tralli comemora desafio de assumir o Jornal Nacional: ‘Honrado'

CARAS Brasil
TV / Novidade

Com o anúncio da saída de William Bonner do Jornal Nacional, César Tralli assume a bancada do telejornal e comemora a oportunidade

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 19h49

César Tralli
César Tralli - Foto: Reprodução / Globo

O apresentador César Tralli está radiante com seu novo desafio profissional. Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa.

Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele. 

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h. 

O acordo de César Tralli e Ticiane Pinheiro

O apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, surpreendeu ao contar um detalhe do casamento com Ticiane Pinheiro que eles seguem desde o início do casamento. O segredo do casal é que os dois compartilham as senhas do celular.

Eles sabem a senha um do outro desde que se conheceram e isso é uma prova da confiança um no outro. "O mais legal é a nossa confiança, tanto que a nossa senha do celular é a mesma, desde o início do namoro. Caso eu precise pegar o celular dela para mandar uma mensagem e vice-versa. É um ajudando o outro o tempo todo", disse ele ao Jornal Extra, e completou: "Todo mundo atravessa fases difíceis. O fundamental é elencar o que é prioridade". 

Além disso, o jornalista destacou que os dois possuem personalidades diferentes e isso faz com que um complete o outro. "Temos personalidades distintas. Sou capricorniano, metódico, encanado com as coisas. Tici, não. Brinco que veio ao mundo a passeio. Queria ser parecido com ela, mas não consigo. Acho que a gente se completa e forma um casal legal", contou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

