Ticiane Pinheiro fala sobre mudança de César Tralli para o JN: 'Abriu mão'

Após Globo fazer anúncio de mudança de César Tralli para o 'Jornal Nacional', Ticiane Pinheiro fala sobre transferência do marido

O apresentador César Tralli foi transferido para o Jornal Nacional e a esposa dele, Ticiane Pinheiro, não deixou de parabenizá-lo em sua rede social. Nesta segunda-feira, 01, após a novidade ser anunciada, a loira fez uma postagem enaltecendo o trabalho do marido.

Casada com o comunicador, com quem tem a filha Manuella Pinheiro Tralli, desde 2017, a apresentadora da Record TV mostrou todo seu orgulho ao ver a conquista na carreira do companheiro.

"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina", começou dizendo.

"Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável. Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão", escreveu.

"Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo", declarou-se.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos, quando a transição começou a ser preparada pela emissora. Ele pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O comunicador ficou 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.

O depoimento do apresentador sobre a hora da despedida

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou.

Renata Vasconcellos fala sobre a mudança

Com a saída de Bonner, Renata Vasconcellos vai trabalhar ao lado de Cesar Tralli. Em um depoimento, ela falou sobre a mudança.

"Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Ao Bonner, minha gratidão emocionada pela confiança, pelo aprendizado e pela inspiração. Na sua ética do trabalho e na sua coragem. Ao Tralli, minhas boas-vindas com a certeza confortante do que virá: parceria dedicada, competente e cheia de sensibilidade", comentou.