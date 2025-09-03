Quem são os irmãos de Ticiane Pinheiro? Conheça a família da apresentadora

Você sabia? Filha de Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, Ticiane Pinheiro tem três irmãos; conheça a grande família da apresentadora
Ticiane Pinheiro, uma das apresentadoras mais queridas pelo público, é bastante ligada à família. Bastante ativa nas redes sociais, a comunicadora costuma dividir com os seguidores momentos especiais ao lado dos parentes. Que tal conhecer um pouco mais sobre os familiares da artista?
Filha de Helô Pinheiro e Fernando Mendes Pinheiro, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, tem três irmãos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior. Assim como Tici, as outras duas filhas da eterna 'Garota de Ipanema' também são bem ativas nas redes sociais e seguem carreira como influenciadoras digitais.
Kiki, irmã mais velha da famosa, também é dona de um brechó. Com mais de 76 mil seguidores em seu perfil oficial, a primogênita de Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro costuma dividir com o público sua rotina e momentos em família. Ela, inclusive, é mãe da atriz Bruna Pinheiro.
Jô Pinheiro, segunda filha de Helô e Fernando, também gosta de compartilhar seus momentos em família nas redes sociais, que contam atualmente com 48 mil seguidores. Mãe de Heloisa, mais conhecida como Lolle Pinheiro, a irmã de Ticiane homenageou a matriarca ao batizar a filha com o mesmo nome.
Diferente das irmãs, Fernando Pinheiro Junior, o caçula da família, possui uma vida mais discreta e faz raras aparições nas redes sociais das irmãs. Quando era bebê, o rapaz teve uma bronquiolite, que causou uma falta de oxigenação no cérebro e deixou sequelas.
Nos últimos dias, o jornalista César Tralli, marido de Ticiane Pinheiro, dividiu com o público um vídeo ao lado de Fernando. Na ocasião, o novo âncora do 'Jornal Nacional', da TV Globo, mostrou que aproveitou um momento de folga para jogar futebol com o cunhado.
"Meu cunhado que eu amo muito! Fefê é daqueles seres humanos especiais em todos os sentidos. Ele guarda no coração a inocência e a alegria de uma eterna criança. Fefê lembra muito minha irmã, Gabi. É sobre isso: amor puro. Simples assim", declarou Tralli na legenda da postagem.
Recentemente, Ticiane Pinheiro abriu o coração ao falar sobre a vida do seu irmão, Fernando Pinheiro Junior. Em entrevista no podcast Pod Falar, a famosa contou que o familiar tem uma vida feliz, mas possui suas limitações no cotidiano.
"Ele nasceu normal. Com 4 meses, teve bronquiolite (infecção nos brônquios) e falta de oxigenação no cérebro. Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais", disse a apresentadora, na ocasião.
Casada com César Tralli há oito anos, Ticiane Pinheiro é mãe de Manuella Tralli, de 6, única filha do casal, e da adolescente Rafaella Justus, de 16, fruto da antiga união com o empresário Roberto Justus.
Recentemente, Tralli revelou que ele e Ticiane compartilham a mesma senha do celular desde que se conheceram. "O mais legal é a nossa confiança, tanto que a nossa senha do celular é a mesma, desde o início do namoro. Caso eu precise pegar o celular dela para mandar uma mensagem e vice-versa. É um ajudando o outro o tempo todo", disse ele em entrevista ao 'Jornal Extra'.
Além disso, o jornalista também destacou que os dois possuem personalidades diferentes e isso faz com que um complete o outro. "Temos personalidades distintas. Sou capricorniano, metódico, encanado com as coisas. Tici, não. Brinco que veio ao mundo a passeio. Queria ser parecido com ela, mas não consigo. Acho que a gente se completa e forma um casal legal", declarou César Tralli, por fim
